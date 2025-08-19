U. Católica impactó a Alianza Lima: el increíble precio de las entradas para ver el partido por la Copa Sudamericana

Alianza Lima llega a Ecuador convencido de lograr la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad Católica. Con un marcador a favor de 2-0, el cuadro del técnico Néstor Gorosito pasa a cuartos de final incluso empatando y por eso varios hinchas íntimos se han movilizado hasta Quito.

Hay que recordar que el partido entre Alianza Lima vs. Universidad Católica se jugará este miércoles 20 de agosto en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Hasta ahí varios hinchas íntimos han llegado con el objetivo de ver el partido y presenciar su continuidad en la Copa Sudamericana.

Y, para sorpresa absoluta de los hinchas de Alianza Lima, la Universidad Católica puso los precios de las entradas desde los 10 dólares, es decir: menos de 40 soles. Con todo esto, se espera una fuerte cantidad de fanáticos blanquiazules en el recinto deportivo pues hay 2.000 entradas habilitadas.

Todavía causando más sorpresa, la Universidad Católica le puso un precio más alto a sus hinchas, que tendrán que pagar entradas desde los 20 dólares, es decir: más de 70 soles. Increíble situación, pero que será bien aprovechada por los hinchas de Alianza Lima.

Precio de entradas para el U. Católica vs. Alianza Lima. (Foto: U. Católica)

Alineaciones de Alianza Lima vs. Universidad Católica por Copa Sudamericana

La probable alineación titular de Alianza Lima ante Universidad Católica será con Guillermo Viscarra en el arco; Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano y Miguel Trauco en la defensa; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor y Sergio Peña en la volante; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos en la delantera.

La probable alineación titular de Universidad Católica ante Alianza Lima será con Johan Lara en el arco; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina y Daykol Romero en la defensa; Daniel Clavijo, Luis Moreno y Mauro Díaz en la volante; Mauricio Alonso, Azarías Londoño y Byron Palacios en la delantera.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universidad Católica por la Copa Sudamericana?

Alianza Lima y Universidad Católica juegan desde las 7:30 PM. en el estadio Olímpico Atahualpa de Ecuador en cotejo válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad Católica por la Copa Sudamericana?

El partido de vuelta por la Copa Sudamericana entre Alianza Lima vs. Universidad Católica se podrá ver en vivo en DSports para toda Latinoamérica. Además, también podrás seguir gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

