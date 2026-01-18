“El fútbol peruano necesita crecer más”: Paulo Autuori no se queda callado y cuestiona a la FPF y a la Liga 1

Sporting Cristal sigue en pretemporada y con la mirada puesta en el inicio de la Liga 1 2026. Si bien ya se conoce que debutarán frente a Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, además de la fecha y la hora programada, todavía no se conoce con exactitud el fixture completo del Torneo Apertura. Dicho esto, fue Paulo Autuori quien tomó postura sobre las decisiones vistas.

Sabiendo que la organización de la Federación Peruana de Fútbol y de la Liga 1 viene dejando mucho qué desear durante las últimas temporadas respecto a resta de puntos y descensos de equipos por decisiones administrativas, el entrenador de Sporting Cristal fue muy enfático en que este tipo de situaciones no se tienen que repetir de ninguna manera si es que se quiere el progreso deportivo.

“A 15 días de la competencia no sabemos las fechas. Para un entrenador lo más importante son las fechas para ajustar la carga de entrenamiento y preparar los amistosos. El rival de la primera fecha no es importante porque en la semana del partido uno crea su estrategia, pero las fechas sí lo son para medir cuánto tiempo tengo, qué tipo de carga dar en los entrenamientos, qué clase de rivales vamos a tener para la preparación. Eso no se sabe”; declaró Paulo Autuori en ‘Cristal TV’.

El contundente dardo de Paulo Autuori para la organización de la Liga 1 2026

Fiel a su estilo, Paulo Autuori siguió evidenciando sus sensaciones sobre cómo se viene organizando la Liga 1 2026 y también hizo énfasis es que pueda darse de manera correcta para que no hayan sorpresas. Recordemos que Sporting Cristal perdió 3 puntos muy valiosos el año pasado luego de vencer a Deportivo Binacional en Juliaca ya que el equipo sureño terminó descendiendo por asuntos administrativos cuando el torneo aún seguía en marcha.

“¿Cómo vamos a empezar la competencia con tantos temas pendientes? ¿Para que ocurra lo mismo del año pasado, que se desclasifica a un club a mitad de la competencia? Entonces, para mí lo que hace falta son posiciones fuertes de los clubes. El fútbol peruano necesita crecer más”; sentenció el DT de Sporting Cristal y la vez mandó una ‘chiquita’ a los demás equipos para exigir lo justo y necesario.

Día y hora del debut de Sporting Cristal en la Liga 1 2026

En el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal enfrentará a Deportivo Garcilaso en condición de visita en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad del Cusco. El partido está programado para el próximo domingo 1 de febrero a las 13:00 horas y sin duda alguna será una importante prueba para los rimenses, quienes claramente tienen el objetivo de empezar con el pie derecho para mantenerse en la búsqueda de un título nacional.

