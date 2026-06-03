Uno más en la purga: Cristian Benavente no continuará en Sporting Cristal de cara al Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal empieza a tomar medidas para darle una mejoría a la plantilla, así que Cristian Benavente será uno de los primeros que abandone el primer equipo tras evaluación de rendimientos.

Sporting Cristal empieza a dar marcha a distintos cambios en la estructura de la actual plantilla. Con una primera etapa del campeonato realmente para el olvido y quedando a 3 puntos de la zona de descenso, los rimenses necesitan lavarse la cara y por ello es que planean varios fichajes. Además, se darán algunas salidas importantes, tal y como es el caso de Cristian Benavente.

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Fuente: Sporting Cristal.

Cristian Benavente llegó a Sporting Cristal en el mes de agosto del 2025 y firmó contrato hasta diciembre de este año, es decir que en el papel se quedaría una temporada en el Rímac. Bueno, finalmente no cumplirá dicho acuerdo ya que recientemente se pudo conocer que de cara al Torneo Clausura 2026 no estará más en el equipo debido a una evaluación exhaustiva de la directiva.

Esta información fue confirmada hace algunas horas por el comunicador Michael Cordero a través de su cuenta de ‘X’ y a la vez dando como dato extra que Felipe Vizeu, delantero brasileño que también es duramente cuestionado, tampoco continuará en Sporting Cristal. Es decir que el área deportiva del club es consciente de la mala campaña que están haciendo y visualizan mejorías.

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Fuente: @michaelinho21

En cuanto a los números y estadísticas de Cristian Benavente con camiseta de Sporting Cristal, disputó un total de 12 partidos en lo que va de la presente temporada y en donde no pudo anotar goles ni tampoco dar asistencias. Con tan solo 329 minutos de competencia, el volante peruano-español nunca pudo consolidarse como un titular habitual ni destacar a la medida de las expectativas.

La purga que se vendría en Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026

Así como Cristian Benavente no continuará en Sporting Cristal de cara al Torneo Clausura 2026, hay otros protagonistas que estarían siendo evaluados por la directiva y con un pie mucho más afuera que adentro de la institución. Entre los nombres en cuestión estarían Felipe Vizeu y Gabriel Santana, aunque finalmente todos los jugadores se encuentran en análisis para determinar su futuro.

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Teniendo en cuenta que Sporting Cristal planea reforzarse mejor, las posibles salidas de los brasileños en mención liberaría un par de cupos de extranjero y por ende serían aprovechados con otros jugadores. Finalmente, y no por ello menos importante, el puesto de Zé Ricardo tampoco está asegurado ni nada por el estilo, así que tranquilamente podrían darse novedades en dicho cargo.

En el caso de Zé Ricardo, la tendencia marca que no seguiría en Sporting Cristal.



➡️ La gran mayoría en el área deportiva considera que no tiene la capacidad para dar vuelta la situación.

➡️ Pese a que llegó con un plantel ya armado, cometió muchos errores.

➡️ Sondean otros DTs https://t.co/jYlktvisHz — Denilson Barrenechea (@Denilson_Jarde) June 2, 2026

DATOS CLAVES

C ristian Benavente no continuará en Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026 .

no continuará en para el . Diciembre de 2026 era la fecha de finalización del contrato del volante peruano-español.

era la fecha de finalización del contrato del volante peruano-español. 12 partidos disputó Cristian Benavente esta temporada, sin registrar goles ni asistencias.