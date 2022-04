Un viejo conocido de Sporting Cristal fue figura en el debut de su equipo en la Copa Libertadores, se trata del delantero Marcos Riquelme que juega en el Always Ready de Bolivia

Riquelme, exSporting Cristal, en el once ideal de la Libertadores, según SofaScore

Always Ready logró vencer a Corinthians, de locales, en la siempre complicada altura de Bolivia. El equipo del altiplano se llevó la victoria con un marcador de 2-0, donde se desempeña el exdelantero de Sporting Cristal, Marcos Riquelme, quien anotó y brindó una asistencia siendo uno de los mejores jugadores del compromiso.

+ Otra vez contra ellos: el rival que se perfila para el amistoso ante Perú previo al repechaje

+ La reflexión de Christian Cueva sobre los "4 fantásticos" de la Selección Peruana

+ Marcelo Gallardo sobre planteamiento de Alianza Lima: "Se cerraron bien"

Marcos Riquelme brilló con luz propia en la victoria frente al conjunto brasileño fue reconocido en el equipo de la fecha de la Copa Libertadores por parte de SofaScore, pues anotar y dar una asistencia en un 2-0 te lleva a ser la figura del partido. Cabe resaltar que el futbolista argentino estuvo en Sporting Cristal en la temporada 2021, donde una lesión le dejó fuera de los campos un buen tiempo, no pudiendo lograr su objetivo que era convertirse en el artillero celeste.

El delantero argentino fue el único jugador del Always Ready en el once ideal de SofaScore que lo calificó con un 8.3. Marcos Riquelme compartió delantera, en la mejor oncena de la primera jornada en la Copa Libertadores, junto a Rafael Navarro del Palmeiras. En el conjunto boliviano esperan que el atacante siga por ese rumbo y los lleve lejos dentro del torneo continental.

Este es el once ideal en el cual se encuentra el delantero exSporting Cristal: Baroja (Caracas FC), Torres (Olimpia), Burdisso (Deportivo Cali), Schunke (IDV), Mayke (Palmeiras), Velasco (Deportivo Cali), Raphael Veiga (Palmeiras), Fernando Zuqui (Estudiantes de La Plata), Matheuzinho (Flamengo) y Navarro (Palmeiras), Riquelme (Always Ready).