El conductor de 'PBO Campeonísimo', Carlos Alberto 'Tigrillo' Navarro, le pidió al presidente del 'Fondo Blanquiazul', que no vuelva Daniel Ahmed.

Un hecho totalmente viral sucedió en la televisión peruana. Porque el periodista deportivo, Carlos Alberto 'Tigrillo' Navarro, se arrodilló frente al presidente del 'Fondo Blanquiazul'. Para pedir que no regrese a Alianza Lima el ex entrenador argentino, Daniel Ahmed.

Las palabras del divertido conductor de 'PBO Campeonísimo' fueron las siguientes: "No voy a pedir perdón, sino que voy a hacerle un pedido al presidente del Fondo Blanquiazul. Júrame Diego que no vas a volver a traer a Daniel Ahmed. No es una pregunta, es un pedido, una imploración. Alianza Lima tiene otra identidad, por eso te pido por favor".

Y la respuesta por parte del presidente del 'Fondo Blanquiazul', Diego Gonzáles Posada, fue esta: "La verdad Ahmed es una buena persona, pero en Alianza Lima no tiene cabida. Hay un gran proyecto en Alianza Lima, lo que pasa es que nosotros hemos entrado en diciembre del 2019, y se hizo el equipo del año pasado, por eso no se pudo concretar. Ahora hay una gran área de recursos humanos tan potente que cada jugador que va a venir se evalúa quiénes son y nosotros primamos el lado humano".

Entonces se podría dar por definida la decisión de que el entrenador responsable del descenso deportivo en 2020, no regresará. Eso sería un alivio para el hincha 'íntimo', porque en las últimas horas el nombre del 'Turco' estaba asomando en la prensa deportiva. Veamos cómo va.