El once de Roberto Mosquera para vencer a Sport Huancayo de visita

Sporting Cristal debutará este sábado 5 de enero en la Liga 1. El subcampeón del torneo peruano jugará con Sport Huancayo de visita. Los dirigidos por Roberto Mosquera no quieren desaprovechar ningún punto en este apertura, pues saben que sumar de a tres siempre será importante para poder llegar al título nacional al final de la temporada.

+ Las 3 razones por las que Gianluca Lapadula todavía no ha fichado por ningún club

+ Tapia defendió a Ormeño en su cumpleaños: "Pronto callarás muchas bocas"

+ Buscando el pase al Mundial: detalles de la nueva lista de convocados de Perú

Los de La Florida saldrían con todas sus armas frente a Huancayo, para así traerse los tres primeros puntos en esta Liga 1. En ese sentido, Roberto Mosquera mandaría este once al terreno de juego: Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Johan Madrid; Horacio Calcaterra, Leandro Sosa, Jesús Castillo, Christopher Olivares; Fernando Pacheco, Percy Liza.

Los celestes quieren sacarse la espina de no lograr salir campeones en el 2021 en la Liga 1 y en esta temporada quieren lograr ese objetivo. También tiene en mente la Copa Libertadores, que comenzará en abril y tienen como reto mejor la campaña del año pasado. Quien no estaría en el once inicial será Christofer Gonzales. Se espera y Roberto Mosquera lo tenga en la banca de suplentes para que pueda ingresar en cualquier momento.

Si bien los ‘rimenses’ no han tenido muchos refuerzos para este año, Roberto Mosquera confía en, casi, la misma plantilla del torneo pasado, donde los jugadores ya se conocen y no realizaron una mala campaña tras quedar subcampeones en la Liga 1 y tener buenas actuaciones en la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Fixture de Sporting Cristal para la temporada 2022 de la Liga 1

Con el objetivo de pasar a octavos de final de la Copa Libertadores y campeonar en la Liga 1, Sporting Cristal ha armado un plantel fuerte en ofensiva y duro en defensa. Con jugadores veteranos y juveniles, el profesor Roberto Mosquera tendrá que medirse de visita ante Sport Huancayo por la primera fecha del certamen, luego chocará de local ante FBC Melgar y descansará en la tercera jornada.