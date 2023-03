A poco de realizarse el sorteo de la Copa Libertadores, el cuadro peruano de Sporting Cristal tenía una gran incertidumbre. Habiendo clasificado a la fase de grupo luego de vencer a Nacional de Asunción y a Huracán de Argentina, el conjunto de la Liga 1 no tenía estadio para poder disputar los primeros tres cotejos en condición de local.

Habiéndose tanteado la opción de jugar en las casas de Universitario de Deportes y Alianza Lima, estadio Monumental y Alejandro Villanueva, otras alternativas también eran el estadio Miguel Grau del Callao o el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos e incluso, saliendo desde la propia voz del presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, se podía pensar en provincias.

Ahora, en una decisión de último minuto, todo el panorama complicado para Sporting Cristal habría cambiado a raíz de una decisión: el Gobierno comunicó que destinará los fondos para el Mundial Sub 17 a la reconstrucción del norte, luego del paso del ciclón Yaku.

De esta manera, el cuadro peruano de Sporting Cristal podría emplear el estadio Nacional, recinto deportivo que ya llenó en su cotejo ante Huracán de Argentina y el cual tendría la capacidad para albergar más de 40 mil personas.

Así pues, tomada la decisión del Gobierno, aceptada por la Federación Peruana de Fútbol y comunicada a la FIFA, Perú no albergará el Mundial Sub 17, el estadio Nacional no entrará en refacciones y Sporting Cristal tendrá escenario para la Copa Libertadores. Sin duda un efecto dominó que al final terminó beneficiando al cuadro peruano.

DECLARACIONES DE JOEL RAFFO SOBRE EL ESTADIO DE SPORTING CRISTAL