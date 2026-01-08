Es tendencia:
Pese al penal de Cristiano Ronaldo, Al Nassr perdió 2-1 ante Al Qadisiya y se aleja de Al Hilal: goles y resumen

Al Nassr no levanta cabeza y perdió ante Al Qadisiya como local. Cristiano Ronaldo volvió al gol para el número 958 de su carrera, pero no alcanzó.

Por Hugo Avalos

Cristiano Ronaldo, en pleno partido de Al nassr vs. Al Qadisiya.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo, en pleno partido de Al nassr vs. Al Qadisiya.

Cristiano Ronaldo y Al Nassr suman su tercer traspié consecutivo en la Saudi Pro League 2025-26. Por la jornada 14, en el Al Awwal Park de Riad, perdieron 2-1 ante Al Qadisiya. Julián Quiñones y Nahitan Nández marcaron los goles, mientras que CR7 anotó de penal el descuento. El equipo dirigido por Jorge Jesús queda cuatro puntos atrás de Al Hilal con esta derrota.

¡FINAL DEL PARTIDO!

Al Qadisiya da el golpe en Riad y le gana 2-1 a Al Nassr. Julián Quiñones y Nahitan Nández, quien se fue expulsado, anotaron los goles. Cristiano Ronaldo descontó de penal, pero no alcanzó.

54' ST: CABEZAZO AL LADO DEL PALO

Un cabezazo al lado del palo puso en aprietos a Al Qadisiya, que resiste.

53' ST: RECLAMA PENAL CR7

Cristiano Ronaldo reclama un empujón dentro del área cuando se disponía al cabezazo.

VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DE PENAL DE CRISTIANO RONALDO

Tweet placeholder

36' ST: ¡GOL DE CRISTIANO!

Cristiano Ronaldo, de penal, marca el descuento. Así, llega a su gol 958 de su carrera.

35' ST: EXPULSIÓN EN AL QADISIYA

Nahitan Nández ve la tarjeta roja.

30' ST: CAMBIOS EN AL NASSR

Ángelo y Ayman Yahya se retiraron del partido y fueron reemplazados por Wesley y Saad Al Nasser.

25' ST: DOS AMONESTADOS EN AL QADISIYA

Christopher Bonsu Baah y Gastón Álvarez fueron amonestados en Al Qadisiya.

VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DEL 2-0 DE NAHITAN NÁNDEZ

Tweet placeholder

21' ST: ¡GOL DE AL QADISIYA!

Al Qadisiya se pone 2-0 gracias al gol de Nahitan Nández.

17' ST: SE RETIRA CASTEELS

Koen Casteels se retira en un carro y con cuello ortopédico. Su lugar será ocupado por Ahmed Al Kassar.

16' ST: ATIENDEN A CASTEELS

Koen Casteels está siendo atendido, pero hay preocupación en que no pueda seguir. Se prepara Ahmed Al Kassar.

14' ST: TARJETA AMARILLA EN AL NASSR

Ángelo le fue fuerte al arquero Koen Casteels y vio la tarjeta amarilla en Al Nassr.

13' ST: PRIMER BALÓN DE NAWAF

Tras el error, Nawaf Al Aqidi detiene un centro de Christopher Bonsu Baah.

11' ST: NO PUEDE JOAO FÉLIX

Joao Félix y una nueva chance que se fue afuera.

VIDEO: INDIGNACIÓN DE CRISTIANO RONALDO POR EL GOL

Tweet placeholder

VIDEO: ASÍ FUE EL ERROR DE NAWAF Y EL GOL DE JULIÁN QUIÑONES

Tweet placeholder

6' ST: ¡GOL DE AL QADISIYA!

Error de Nawaf Al Aqidi y gol de Julián Quiñones para el 1-0 de Al Qadisiya.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Al Nassr y Al Qadisiya ya juegan el complemento de su partido.

ESTADÍSTICAS DEL PRIMER TIEMPO

¡TERMIINÓ EL PARTIDO!

Al Nassr y Al Qadisiya igualan sin goles tras los primeros 45 minutos.

43' PT: REMATE DE COMAN

Kingsley Coman remató y el balón se fue fuera.

39' PT: TARJETA AMARILLA EN AL QADISIYA

Nacho, capitán de Al Qadisiya, vio la tarjeta amarilla.

36' PT: NO PUDO DEFINIR BIEN JOAO FÉLIX

Joao Félix recibió de Ángelo, pero no pudo definir con claridad ante la presión defensiva. El balón quedó en manos de Koen Casteels.

29' PT: NAWAF SE LO TAPÓ A QUIÑONES

Definición en el área de Julián Quiñones. Gran respuesta de Nawaf Al Aqidi para evitar el 1-0.

27' PT: CABEZAZO DE QUIÑONES

Julián Quiñones saltó más alto que todos en un córner y su cabezazo se fue al lado del palo.

19' PT: SE LO PERDIÓ JOAO FÉLIX

Joao Félix tuvo la chance de marcar, pero eligió hacer la jugada individual y Gastón Álvarez le extirpó el balón.

17' PT: CENTRO SIN PROBLEMAS PARA NAWAF

Al Qadisiya intenta por las bandas. Un centro desde la izquierda fue bien controlado por Nawaf Al Aqidi.

12' PT: ATAJÓ NAWAF AL AQIDI

Pase largo para Mateo Retegui, definición rápida y buena intervención de Nawaf Al Aqidi.

9' PT: CR7 EN OFFSIDE

Kingsley Coman quiso habilitar a Cristiano Ronaldo. El portugués quedó en offside y no hubo oportunidad de gol.

5' PT: ATAJÓ CASTEELS

Pase filtrado de Cristiano y definición con poco margen en el área de Coman. Salida rápida y atajada de Koen Casteels.

HUBO SALUDO ESPECIAL ENTRE CRISTIANO Y BRENDAN RODGERS

Cristiano Ronaldo tuvo un saludo afectuoso con el entrenador de Al Qadisiya, Brendan Rodgers.

Tweet placeholder

2' PT: REMATE DE CR7

Cristiano Ronaldo probó desde fuera del área. Sin embargo, el balón se fue arriba del travesaño.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Ya están jugando Al Nassr y Al Qadisiya por la jornada 14 de la Saudi Pro League 2025-26.

SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO

Al Nassr y Al Qadisiya ya están en el campo de juego del Al Awaal Park. En minutos, comienza el partido.

CRISTIANO RONALDO QUIERE ACERCARSE A LOS 1000 GOLES

Actualmente, Cristiano Ronaldo tiene 957 goles convertidos. Faltan 43 tantos para llegar a la cifra de 1000 goles, su máximo objetivo en el final de su carrera.

AL HILAL SE ALEJÓ DE AL NASSR

Al Hilal le ganó 3-0 a Al Hazm y, así, se alejó en el primer lugar de la Saudi Pro League 2025-26. La diferencia es de cuatro puntos, por lo que Al Nassr debe ganar para quedar a una unidad. Al Qadisiya, si logra los tres puntos, subirá a la tercera posición.

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DifG
1 Al Hilal 35 13 11 2 0 23
2 Al Nassr 31 12 10 1 1 27
3 Al Taawoun 28 12 9 1 2 13
4 Al Ahli 25 12 7 4 1 8
5 Al Qadisiya 24 12 7 3 2 12
6 Al Ittihad 23 12 7 2 3 7
7 NEOM 20 12 6 2 4 -1
8 Al Ettifaq 19 12 5 4 3 -1
9 Al Khaleej 15 12 4 3 5 5
10 Al Fateh 14 12 4 2 6 -7
11 Al Hazem 13 13 3 4 6 -9
12 Al Kholood 12 12 4 0 8 -3
13 Al Fayha 12 12 3 3 6 -9
14 Damac 9 12 1 6 5 -10
15 Al Shabab 8 12 1 5 6 -9
16 Al Riyadh 8 12 2 2 8 -16
17 Al Okhdood 5 12 1 2 9 -15
18 Al Najma 2 12 0 2 10 -15

COMIENZA EL CALENTAMIENTO

Salen los equipos al campo del Al Awwal Park de Riad para el calentamiento previo al partido.

Tweet placeholder

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE AL QADISIYA

Koen Casteels; Jehad Thakri, Nacho, Gastón Álvarez, Mohammed Aboulshamat; Nahitan Nández, Julian Weigl, Ali Abdullah Hazazi, Christopher Bonsu Baah; Julián Quiñones y Mateo Retegui es la alineación titular de Al Qadisiya para enfrentar a Al Nassr.

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE AL NASSR

Jorge Jesús mete cambios para enfrentar a Al Qadisiya. Así, la alineación titular de Al Nassr tiene a Nawaf Al Aqidi; Sultan Al Ghanam, Abdulelah Al Amri, Íñigo Martínez, Ayman Yahya; Marcelo Brozovic, Abdullah Al Khaibari, Ángelo; Kingsley Coman, Joao Félix y Cristiano Ronaldo.

Los suplentes serán Bento, Awad Aman, Nader Al Sharari, Saad Al Nasser, Ali Al Hassan, Abdulrahman Ghareeb, Wesley, Haroune Camara y Mohammed Marran.

AL NASSR Y CRISTIANO RONALDO QUIEREN VOLVER AL TRIUNFO

Tras el empate ante Al Ettifaq y la derrota de Al Ahli, Al Nassr está obligado a ganar para no perder puntos importantes y seguir de cerca al líder, Al Hilal, que ya ganó en esta jornada 14. Se enfrenta a Al Qadisiya, que está en el quinto lugar y acumula dos triunfos consecutivos.

hugo avalos
Hugo Avalos
