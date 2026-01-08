Cristiano Ronaldo y Al Nassr suman su tercer traspié consecutivo en la Saudi Pro League 2025-26. Por la jornada 14, en el Al Awwal Park de Riad, perdieron 2-1 ante Al Qadisiya. Julián Quiñones y Nahitan Nández marcaron los goles, mientras que CR7 anotó de penal el descuento. El equipo dirigido por Jorge Jesús queda cuatro puntos atrás de Al Hilal con esta derrota.
Pese al penal de Cristiano Ronaldo, Al Nassr perdió 2-1 ante Al Qadisiya y se aleja de Al Hilal: goles y resumen
Al Nassr no levanta cabeza y perdió ante Al Qadisiya como local. Cristiano Ronaldo volvió al gol para el número 958 de su carrera, pero no alcanzó.
¡FINAL DEL PARTIDO!
Al Qadisiya da el golpe en Riad y le gana 2-1 a Al Nassr. Julián Quiñones y Nahitan Nández, quien se fue expulsado, anotaron los goles. Cristiano Ronaldo descontó de penal, pero no alcanzó.
54' ST: CABEZAZO AL LADO DEL PALO
Un cabezazo al lado del palo puso en aprietos a Al Qadisiya, que resiste.
53' ST: RECLAMA PENAL CR7
Cristiano Ronaldo reclama un empujón dentro del área cuando se disponía al cabezazo.
VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DE PENAL DE CRISTIANO RONALDO
36' ST: ¡GOL DE CRISTIANO!
Cristiano Ronaldo, de penal, marca el descuento. Así, llega a su gol 958 de su carrera.
35' ST: EXPULSIÓN EN AL QADISIYA
Nahitan Nández ve la tarjeta roja.
30' ST: CAMBIOS EN AL NASSR
Ángelo y Ayman Yahya se retiraron del partido y fueron reemplazados por Wesley y Saad Al Nasser.
25' ST: DOS AMONESTADOS EN AL QADISIYA
Christopher Bonsu Baah y Gastón Álvarez fueron amonestados en Al Qadisiya.
VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DEL 2-0 DE NAHITAN NÁNDEZ
21' ST: ¡GOL DE AL QADISIYA!
Al Qadisiya se pone 2-0 gracias al gol de Nahitan Nández.
17' ST: SE RETIRA CASTEELS
Koen Casteels se retira en un carro y con cuello ortopédico. Su lugar será ocupado por Ahmed Al Kassar.
16' ST: ATIENDEN A CASTEELS
Koen Casteels está siendo atendido, pero hay preocupación en que no pueda seguir. Se prepara Ahmed Al Kassar.
14' ST: TARJETA AMARILLA EN AL NASSR
Ángelo le fue fuerte al arquero Koen Casteels y vio la tarjeta amarilla en Al Nassr.
13' ST: PRIMER BALÓN DE NAWAF
Tras el error, Nawaf Al Aqidi detiene un centro de Christopher Bonsu Baah.
11' ST: NO PUEDE JOAO FÉLIX
Joao Félix y una nueva chance que se fue afuera.
VIDEO: INDIGNACIÓN DE CRISTIANO RONALDO POR EL GOL
VIDEO: ASÍ FUE EL ERROR DE NAWAF Y EL GOL DE JULIÁN QUIÑONES
6' ST: ¡GOL DE AL QADISIYA!
Error de Nawaf Al Aqidi y gol de Julián Quiñones para el 1-0 de Al Qadisiya.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Al Nassr y Al Qadisiya ya juegan el complemento de su partido.
ESTADÍSTICAS DEL PRIMER TIEMPO
¡TERMIINÓ EL PARTIDO!
Al Nassr y Al Qadisiya igualan sin goles tras los primeros 45 minutos.
43' PT: REMATE DE COMAN
Kingsley Coman remató y el balón se fue fuera.
39' PT: TARJETA AMARILLA EN AL QADISIYA
Nacho, capitán de Al Qadisiya, vio la tarjeta amarilla.
36' PT: NO PUDO DEFINIR BIEN JOAO FÉLIX
Joao Félix recibió de Ángelo, pero no pudo definir con claridad ante la presión defensiva. El balón quedó en manos de Koen Casteels.
29' PT: NAWAF SE LO TAPÓ A QUIÑONES
Definición en el área de Julián Quiñones. Gran respuesta de Nawaf Al Aqidi para evitar el 1-0.
27' PT: CABEZAZO DE QUIÑONES
Julián Quiñones saltó más alto que todos en un córner y su cabezazo se fue al lado del palo.
19' PT: SE LO PERDIÓ JOAO FÉLIX
Joao Félix tuvo la chance de marcar, pero eligió hacer la jugada individual y Gastón Álvarez le extirpó el balón.
17' PT: CENTRO SIN PROBLEMAS PARA NAWAF
Al Qadisiya intenta por las bandas. Un centro desde la izquierda fue bien controlado por Nawaf Al Aqidi.
12' PT: ATAJÓ NAWAF AL AQIDI
Pase largo para Mateo Retegui, definición rápida y buena intervención de Nawaf Al Aqidi.
9' PT: CR7 EN OFFSIDE
Kingsley Coman quiso habilitar a Cristiano Ronaldo. El portugués quedó en offside y no hubo oportunidad de gol.
5' PT: ATAJÓ CASTEELS
Pase filtrado de Cristiano y definición con poco margen en el área de Coman. Salida rápida y atajada de Koen Casteels.
HUBO SALUDO ESPECIAL ENTRE CRISTIANO Y BRENDAN RODGERS
Cristiano Ronaldo tuvo un saludo afectuoso con el entrenador de Al Qadisiya, Brendan Rodgers.
2' PT: REMATE DE CR7
Cristiano Ronaldo probó desde fuera del área. Sin embargo, el balón se fue arriba del travesaño.
¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
Ya están jugando Al Nassr y Al Qadisiya por la jornada 14 de la Saudi Pro League 2025-26.
SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO
Al Nassr y Al Qadisiya ya están en el campo de juego del Al Awaal Park. En minutos, comienza el partido.
CRISTIANO RONALDO QUIERE ACERCARSE A LOS 1000 GOLES
Actualmente, Cristiano Ronaldo tiene 957 goles convertidos. Faltan 43 tantos para llegar a la cifra de 1000 goles, su máximo objetivo en el final de su carrera.
AL HILAL SE ALEJÓ DE AL NASSR
Al Hilal le ganó 3-0 a Al Hazm y, así, se alejó en el primer lugar de la Saudi Pro League 2025-26. La diferencia es de cuatro puntos, por lo que Al Nassr debe ganar para quedar a una unidad. Al Qadisiya, si logra los tres puntos, subirá a la tercera posición.
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DifG
|1
|Al Hilal
|35
|13
|11
|2
|0
|23
|2
|Al Nassr
|31
|12
|10
|1
|1
|27
|3
|Al Taawoun
|28
|12
|9
|1
|2
|13
|4
|Al Ahli
|25
|12
|7
|4
|1
|8
|5
|Al Qadisiya
|24
|12
|7
|3
|2
|12
|6
|Al Ittihad
|23
|12
|7
|2
|3
|7
|7
|NEOM
|20
|12
|6
|2
|4
|-1
|8
|Al Ettifaq
|19
|12
|5
|4
|3
|-1
|9
|Al Khaleej
|15
|12
|4
|3
|5
|5
|10
|Al Fateh
|14
|12
|4
|2
|6
|-7
|11
|Al Hazem
|13
|13
|3
|4
|6
|-9
|12
|Al Kholood
|12
|12
|4
|0
|8
|-3
|13
|Al Fayha
|12
|12
|3
|3
|6
|-9
|14
|Damac
|9
|12
|1
|6
|5
|-10
|15
|Al Shabab
|8
|12
|1
|5
|6
|-9
|16
|Al Riyadh
|8
|12
|2
|2
|8
|-16
|17
|Al Okhdood
|5
|12
|1
|2
|9
|-15
|18
|Al Najma
|2
|12
|0
|2
|10
|-15
COMIENZA EL CALENTAMIENTO
Salen los equipos al campo del Al Awwal Park de Riad para el calentamiento previo al partido.
ALINEACIÓN CONFIRMADA DE AL QADISIYA
Koen Casteels; Jehad Thakri, Nacho, Gastón Álvarez, Mohammed Aboulshamat; Nahitan Nández, Julian Weigl, Ali Abdullah Hazazi, Christopher Bonsu Baah; Julián Quiñones y Mateo Retegui es la alineación titular de Al Qadisiya para enfrentar a Al Nassr.
ALINEACIÓN CONFIRMADA DE AL NASSR
Jorge Jesús mete cambios para enfrentar a Al Qadisiya. Así, la alineación titular de Al Nassr tiene a Nawaf Al Aqidi; Sultan Al Ghanam, Abdulelah Al Amri, Íñigo Martínez, Ayman Yahya; Marcelo Brozovic, Abdullah Al Khaibari, Ángelo; Kingsley Coman, Joao Félix y Cristiano Ronaldo.
Los suplentes serán Bento, Awad Aman, Nader Al Sharari, Saad Al Nasser, Ali Al Hassan, Abdulrahman Ghareeb, Wesley, Haroune Camara y Mohammed Marran.
AL NASSR Y CRISTIANO RONALDO QUIEREN VOLVER AL TRIUNFO
Tras el empate ante Al Ettifaq y la derrota de Al Ahli, Al Nassr está obligado a ganar para no perder puntos importantes y seguir de cerca al líder, Al Hilal, que ya ganó en esta jornada 14. Se enfrenta a Al Qadisiya, que está en el quinto lugar y acumula dos triunfos consecutivos.