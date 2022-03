El técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, señaló este viernes en conferencia de prensa que el cuadro rimense buscará recuperar los puntos perdidos en casa de la semana pasada ante la Academia Cantolao. Esta vez domingo frente a Carlos Stein en Lambayeque. Además, el DT rimense sostuvo que el tema de la cancha es algo que debe evaluarse.

"Nosotros hemos trabajado para que todos asuman la responsabilidad del titularato. Creo que estamos preparados para hacer un buen partido, necesitamos de sumar de visita ya que hemos partido cuatro puntos de local, así que debemos de ganar para recuperar terreno y los puntos que hemos perdido de locales", afirmó el técnico del cuadro 'bajopontino' en conferencia de prensa.

"De lo que he visto la cancha debería tener de 20 a 25 milímetros, yo creo que tiene más de una pulgada, cada uno hace su trabajo, lo mío es entrenar, las autoridades deben poner el campo en el metraje dentro de la ley. De nuestra parte, estamos acostumbrados a jugar en todas partes, pero dentro de la ley, espero que la gente de la FPF pueda evaluar bien la cancha como lo deben de hacer, que no termine en una ventaja competitiva, que no creo que necesite Carlos Stein", dijo Roberto Mosquera sobre la cancha del equipo 'carlista'.

Sporting Cristal tan solo suma 8 unidades y se ubica en la novena posición del Torneo Apertura de la Liga 1, producto de un mal arranque en esta temporada 2022. Por ello, los rimenses saben que necesitan volver al triunfo para repuntar en la tabla e intentarán vencer a Carlos Stein este domingo a la 1:00 p.m. (hora peruana) por la Fecha 7 del certamen.