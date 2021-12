Aunque no ganó la final, fue notificado como el mejor en su rango. El director técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, se mostró feliz después de haber recibido la distinción como 'el mejor entrenador de la temporada'. Dejando algunas frases, de su estilo, para enmarcar.

La que más llamó la atención, sin duda alguna, fue la de la final donde cayó derrotado por el equipo de Carlos Bustos. Alianza Lima fue el campeón, pero quizás, no de la manera en la que él se sienta más representado ¿No nos creen? Atentos a lo que señaló 'La Mosca' sobre ello.

"Si yo tuviera que escoger una manera de perder un campeonato, sería como esta. Jugando, proponiendo, generando ocasiones de gol, un equipo que entregó todo, pero parte del azar hizo que esto sucediera". El hincha 'rimense' quizás se sienta respaldado por estos hechos. Lo sabremos en las próximas horas.

Pero no dudo también, en darle un mérito muy especial al campeón del fútbol peruano: "Celebramos los méritos del rival como corresponde, acá nadie ha negado el campeonato de Alianza Lima, así que no estamos contentos ya que no hay forma de cómo estarlo, pero hay un campeón y lo hacemos público". Sin embargo, nada borrará lo dicho en principio por el profesor Roberto. Un crack.