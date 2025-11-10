Es tendencia:
Fuertes declaraciones de Mosquera tras perder la categoría con Alianza Universidad: “viene todos los días alcoholizado”

Roberto Mosquera tuvo fuertes palabras contra algunos de sus dirigidos en Alianza Universidad.

Por Bruno Castro

Roberto Mosquera.
© Alianza UniversidadRoberto Mosquera.

Este fin de semana se consumó la caída de Alianza Universidad a la Segunda División Peruana. El cuadro de Roberto Mosquera no pudo salvarse y es el primer equipo en cancha que termina yéndose al descenso. Esto pasa en un momento bastante complicado del club, en el que tuvo que separar a tres jugadores en pleno torneo por una situación extradeportiva.

Hablamos de Jesús Barco, Carlos Ascues y Alexi Gómez, quienes por actos de indisciplina, terminaron fuera del equipo. Justo pasó esto en la pelea por la permanencia, por lo que en una entrevista en Exitosa Deportes, el popular ‘Mou’ habló de este polémico tema.

Puede ser una imagen de texto

Si se quedaban (Barco, Ascues y Gómez), no sé lo que hubiera pasado, no tengo capacidad de leer el futuro. Yo hago lo que tengo que hacer y, si porque se van pierdo la categoría, bueno, me estoy haciendo cargo. Pero yo no puedo convivir con irresponsabilidades”, comenzó diciendo.

El entrenador manifestó que este tema los terminó perjudicando bastante en los partidos. Esto debido a que estos jugadores no estaban en su mejor momento y a la hora de los partidos no respondían como se debería.

¿Cuántos partidos hemos jugado con nueve? Ustedes saben de quién hablo. O sea, había un primer tiempo brillante y después no habían piernas y decíamos: ‘¿Qué pasa?’… Y bueno, al final reventó la ‘bomba’. Me pude hacer el distraído y, de repente, no estaría en esta situación incómoda, pero yo estoy para proteger al que trabaja, al que es ético y al que ama el fútbol, que significa dejar un montón de cosas que no te llevan a ser el mejor deportista. Además, esto termina a los 35, 37 o 38 años, después tienes hasta los 70 para hacer lo que te dé la gana, pero no lastimes a los que sí están trabajando bien y a un equipo que te está pagando, porque pasa a ser algo desagradable”, agregó.

La dura acusación de Roberto Mosquera

Mosquera sin filtro contó que uno de sus jugadores no llegaba en buen estado a los entrenamientos. Por lo que terminó cansándose de la situación y expuso como pasaron los hechos.

¿Quiénes clasifican a Copa Sudamericana? Así quedó la tabla de posiciones del Acumulado 2025 tras la victoria de ADT ante Chankas

¿Quiénes clasifican a Copa Sudamericana? Así quedó la tabla de posiciones del Acumulado 2025 tras la victoria de ADT ante Chankas

Acá hay normas de convivencia, todos aceptaron y firmaron un documento. Entonces, cuando alguien comete eso y se lo va a apartar del equipo, vienen los compañeros y salen en su defensa… Pero les dije: ‘Si ustedes son íntimos con él, váyanse con él, demuéstrenme su amistad’. Ahí sí se quedan calladitos. ‘Si están viniendo a hablar por alguien que viene todos los días alcoholizado y ustedes lo quieren proteger’… entonces que no vengan a decirme nada a mí, porque se han comprometido a algo”, sentenció.

Datos Claves

  • Alianza Universidad descendió a la Segunda División Peruana esta temporada.
  • El DT Roberto Mosquera separó a Jesús Barco, Carlos Ascues y Alexi Gómez por indisciplina.
  • Mosquera acusó que uno de los jugadores separados llegaba a entrenar en estado de alcoholismo.
bruno castro
Bruno Castro
