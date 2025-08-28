Lo querían en Bolivia y el nuevo reto que tiene Roberto Mosquera en la Liga 1: “No soy Batman ni Robin…”

Roberto Mosquera sigue demostrando vigencia y liderazgo en el fútbol peruano. Ahora siendo director técnico de Alianza Universidad de Huánuco, el estratega nacional tiene un objetivo bastante claro que se trazó apenas arregló su estadía en el equipo azulgrana. Es más, no fue su única opción ya que recientemente se pudo conocer que desde el fútbol boliviano también lo estuvieron tentando.

Teniendo en cuenta que Roberto Mosquera ya tuvo un buen paso por la liga de Bolivia en instituciones como Jorge Wilstermann y Royal Pari, claramente el recuerdo hizo que en este 2025 desde la directiva de Oriente Petrolero lo tomen en cuenta para asumir el proyecto deportivo, pero no fue suficiente ya que en Alianza Universidad de Huánuco encontró una seriedad importante de manejo.

“Nos habían llamado de cinco equipos. Estábamos cerca de Oriente Petrolero de Bolivia, incluso con la palabra dada. Cuando vino lo de Alianza Universidad nos sedujo primero porque sabíamos que tipo de personas manejan el club; segundo, la seriedad y tercero, hablé con el comando técnico y les hice la propuesta de venir a una situación delicada porque son los equipos que deberían mantenerse en primera”; comentó en primera instancia Roberto Mosquera en ‘L1 MAX‘.

La llamativa frase con la que Roberto Mosquera definió su objetivo en Alianza Universidad de Huánuco

Fiel a su estilo y como todos los conocemos en el ámbito deportivo nacional, Roberto Mosquera definió el objetivo que ahora mismo tiene con Alianza Universidad de Huánuco empleando una frase bastante llamativa, por decir lo menos. Mencionando a superhéroes, el técnico nacional de 69 años evidenció que la meta está puesta en que el equipo pueda mantener la categoría.

“No soy Batman ni Robin, ni el Jinete Justiciero, y aquí estamos tratando de voltear una historia, el trabajo es arduo. Tratando de salir de una zona oscura de la tabla poco a poco”; enfatizó el popular ‘Mousquera‘ en una reciente conversación con ‘L1 Radio‘. De esta manera, vemos que el cuadro azulgrana podría seguir mejorando con el actual comando técnico ya que en 4 partidos dirigidos suma 2 triunfos, 1 derrota y 1 empate.

Lo que genera Roberto Mosquera en la interna de Alianza Universidad de Huánuco

Luego del último triunfo por 1-2 frente a Comerciantes Unidos jugando en la ciudad de Cutervo, fue Marcos Lliuya quien tomó la palabra como uno de los referentes y más experimentados de Alianza Universidad de Huánuco. El volante, además de destacar el buen nivel de sus compañeros, elogió la importancia de Roberto Mosquera en la interna desde que arribó hace algunas semanas.

“Sabíamos que era un partido muy importante, pero teníamos claro a lo que venimos. Este equipo está luchando, hay momentos que tenemos que pelear. El ‘profe’ desde que llegó nos ha ayudado mucho. El equipo necesitaba despertar y ahora estamos dando lo que realmente podemos dar. Ahora jugamos de igual a igual en todos los campos”; comentó el mediocampista del equipo huanuqueño.

