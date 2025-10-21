Roberto Mosquera tomó radical decisión que podría decidir el descenso este 2025

El fútbol peruano siempre está plagado de polémicas y esta vez no fue la excepción. Se conoció un nuevo caso de indisciplina que a falta de poco para terminar la Liga 1 podría cambiar el panorama de la lucha por el descenso. En este caso Roberto Mosquera está involucrado en esta situación que compromete a su equipo.

Todo esto se dio a conocer en el inicio de semana en el programa Magaly TV. La popular ‘Urraca’ mostró evidencias de un acto de indisciplina de Alexi Gómez, Carlos Ascues y Jesús Barcos. Esto habría llegado hasta los oídos de la directiva de Alianza Universidad que ha comenzado con las investigaciones por esta complicada situación de estos jugadores. Que estuvieron en una fiesta con mujeres y alcohol en una piscina.

La decisión de Alianza Universidad

Por su ladoAlianza Universidad publicó un comunicado sobre la situación de sus jugadores. Tomando la radical decisión de separar por el momento a los involucrados, los cuales estarán exonerados a los entrenamientos. Todo esto mientras que se investiga al 100% que es lo que pasó y así puedan tomar una mejor decisión.

Así que en este caso son 3 elementos que no estarán por un tiempo en el primer equipo de Alianza Universidad. Lo que podría terminar de comprometer al equipo con miras a la búsqueda de mantener la categoría.

En el caso de Jesús Barco, es el único de los 3 no ha sido tomado en cuenta con continuidad esta temporada. Casi no ha tenido chances de estar en el primer equipo. Incluso hay varios juegos en los que no ha sido considerado ni en la banca de suplentes.

Por el lado de Alexi Gómez y Carlos Ascues ya es diferente, pues ellos sí han venido teniendo oportunidades de ser titulares. Por lo que ahora se viene un cambio importante para el siguiente partido. Mosquera va a tener que replantear en busca de tener un equipo más parejo con miras a no descender.

Tabla del acumulado 2025

En este caso, Alianza Universidad todavía está peleando por no descender. El cuadro de Huánuco es uno de los clubes que sigue con respirador artificial y un error podría costarle caro.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

