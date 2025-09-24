Roger Federer se pone del lado de Ignacio Buse y otros tenistas ATP: “Por eso prefieren a Alcaraz o Sinner…”

Mientras el circuito está dominado por figuras como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, Roger Federer cuestionó la actualidad del circuito ATP y le apuntó a los directores de los torneos, sobre todo, en superficie dura. En este sentido, se puso del lado de varias figuras emergentes del tenis mundial, como el caso del peruano Ignacio Buse, ya que pretende mejores partidos.

Roger Federer es, sin dudas, palabra autorizada en el tenis mundial. La actualidad pone a Carlos Alcaraz y a Jannik Sinner varios escalones por encima del resto y esto es algo que el suizo pone en cuestión. No criticó a los dos jugadores que dominan el ranking mundial (el español es el número 1 y el italiano lo sigue segundo), sino que apunta contra los organizadores de los torneos, sobre todo, por permitir que “todo sea prácticamente igual”.

La crítica del suizo, ganador de 20 torneos de Grand Slam y número 1 del mundo durante 310 semanas, también busca ponderar a otros tenistas en el circuito, que deben ver cómo tanto Alcaraz y Sinner dominan y llegan a las instancias finales. Por eso, entre líneas, Roger quiere que aparezcan más jugadores, como el caso de Buse, y eso se logrará si los torneos modifican ciertas cuestiones.

La crítica de Roger Federer contra los directores de torneos ATP

En una charla para el podcast Served with Andy Roddick, durante la última Laver Cup, su ex rival en sus primeros años en el circuito, Federer apuntó contra los organizadores de los torneos y dio sus argumentos sobre cómo esto se ve en la rivalidad Alcaraz-Sinner.

“Yo entiendo a los directores de torneo que, siguiendo instrucciones, intentan hacer las superficies más lentas. Esto da ventaja a quienes necesitan conectar golpes ganadores extraordinarios para vencer a Sinner, mientras que si la pista es rápida, pueden conectar un par en el momento justo y avanzar. Los directores de torneo piensan: ‘Prefiero tener a Sinner y Alcaraz en la final, ¿sabes?’. En cierto modo, funciona para el tenis“, cuestionó.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, en la última final del US Open 2025 (Getty Images).

“En mi época, solo 12 torneos importaban realmente, así que cada uno jugaba en su superficie favorita, y, a veces, no se enfrentaban. Esos eran los mejores partidos: atacante contra contraatacante. Ahora todos juegan de forma similar, y esto se debe a que los directores de torneo han permitido que la velocidad de las pelotas y las pistas haga que cada semana sea prácticamente igual. Nos gustaría ver a Alcaraz o Sinner en las pistas super rápidas y luego jugar el mismo partido en las pistas super lentas y ver qué tal“, comentó.

Evidentemente, todo favorece para que los organizadores de cada torneo permitan que Alcaraz y Sinner lleguen a las instancias decisivas y, por ende, sean los finalistas y dejen de lado a otras figuras. En tiempos en donde ha quedado atrás el Big 3 (Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic), pese a que Nole sigue en actividad, la crítica apunta a que aparezcan más tenistas en la contienda.

El Big 3, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic (Getty Images).

En este sentido, se puede mencionar como ejemplo a un Ignacio Buse que, si bien todavía no ingresó al Top 100 del ranking ATP, sí ha tenido una gran temporada y todo apunta a que su desarrollo le permitirá seguir creciendo y subiendo posiciones. Ganó dos torneos Challenger (Heilbronn y Sevilla) y llevó a Perú a las qualifiers de la Copa Davis en 2026.

Jannik Sinner le dio la razón a Roger Federer

Federer no buscó criticar a Carlos Alcaraz o a Jannik Sinner. De hecho, hasta los elogió. “Creo que es extraordinario para el tenis. En mi opinión, todos sabíamos que eran muy buenos, pero probablemente no esperábamos que dominaran así desde el principio”, pensó.

“Debo admitir que es realmente impresionante, pero también fantástico para el juego. Al mismo tiempo, me pregunto cuánto tiempo podrán seguir así: lo hacen parecer fácil, pero he pasado por eso y la verdad es que es difícil”, avisó. ¿Podrán llevar esta rivalidad tal como lo hizo Roger con Nadal?

Luego de sus críticas a los directores de torneo, Jannik Sinner le dio la razón en que hay torneos que no muestran diferencias. “Las pistas duras son muy similares entre ellas. Hay momentos en los que hay un par de cambios, pequeños cambios. Un torneo que se me viene a la cabeza es Indian Wells, porque la pelota bota muy alta, es diferente cómo reacciona la bola cuando entra en contacto con la superficie, pero sí, más o menos tenemos situaciones de juego similares“, dijo en una conferencia de prensa antes de su debut en el China Open.

“Esto ya lleva bastante tiempo así, no sé si habrá cambios o no. Soy simplemente un tenista que intenta adaptarse lo mejor posible. Creo que lo estoy haciendo bien. Veremos qué nos depara el futuro en cada torneo”, concluyó con su opinión.

