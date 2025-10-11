El difícil desafío que se le viene a Ignacio Buse tras caer ante Arthur Fery en el ATP 250 de Estocolmo

No fue el día esperado. Ignacio Buse perdió 2-0 frente al británico Arthur Fery en la primera ronda de la qualy del ATP 250 de Estocolmo y le dijo adiós de manera muy prematura al torneo. Si bien en la previa el peruano era el gran favorito para quedarse con el triunfo e incluso llegar a instantes importantes de la competencia, no mostró su mejor tenis y deberá enfocarse en próximos objetivos.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En parciales de 6-3 y 6-1, Ignacio Buse nunca pudo encontrarse con su mejor ritmo de competencia y rápidamente le pasó factura que Arthur Fery se muestre mucho más sólido, seguro y efectivo desde el fondo de la cancha. Ahora, el tenista nacional de 21 años tendrá un desafío mucho más complejo para lo que resta de la presente temporada y a continuación veremos de qué se trata.

Resulta que Ignacio Buse arrancó el ATP 250 de Estocolmo en el puesto 108 del ranking ATP y tras la sorpresiva derrota de hoy ante Arthur Fery caerá al lugar 113 a partir del próximo lunes 13 de septiembre. Teniendo en cuenta que el objetivo del popular ‘Colo’ es terminar el año 2025 entre los 100 mejores tenistas del planeta, existe otro aspecto en el que deberá mejorar y mucho.

Publicidad

Publicidad

¿Qué deberá hacer Ignacio Buse para meterse al TOP 100 del ranking ATP?

En principio, Ignacio Buse deberá analizar y evaluar su rendimiento el día de hoy frente a Arthur Fery en el marco de la primera ronda de la qualy del ATP 250 de Estocolmo. A partir de ahí, es importante mencionar que de todas maneras tendrá que empezar a acomodarse de mejor manera en canchas indoor, las cuales representan una estrategia diferente de las que ha venido compitiendo.

Fuente: US Open

Con el claro objetivo de meterse al TOP 100 del ranking ATP, ahora al ‘Colorado‘ Buse le tocará esperar para ver si puede disputar la qualy de alguno de los ATP 500 que se vienen la próxima semana, ya sea en Viena o en Basilea. Es importante recordar que es la tercera derrota consecutiva para nuestra primera raqueta, así que de todas maneras deberá ponerse las pilas para que la meta no se le escape.

Publicidad

Publicidad

La confesión de Ignacio Buse sobre el objetivo de estar en el TOP 100 del ranking ATP

En una entrevista con el programa digital ‘Sin Casette‘, la cual por cierto se dio luego de que Perú se imponga frente a Portugal para acceder a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis, Ignacio Buse detalló el propósito que tiene de meterse al TOP 100 del ranking ATP antes de que finalice este año. Además, sentenció que lo que ha venido consiguiendo es debido al esfuerzo que realiza.

“Cuando gané el primer Challenger en Alemania llegué al 152, después bajé un poco más porque defendía puntos y luego di otro salto. El 150 era un objetivo que lo podía pasar muy fácil. Se fueron dando los resultados y ahora sueño con este objetivo de llegar al Top 100. El principio de año no fue muy bueno. He ido aprendiendo. Como me está yendo últimamente, es un reflejo de lo que vengo haciendo hace un tiempo”; expresó el ‘Colorado‘.

Publicidad

Publicidad