Así quedó el Ranking ATP tras el triunfo de Carlos Alcaraz a Novak Djokovic en la final del Australian Open 2026

La victoria de Carlos Alcaraz en Melbourne Park no solo ha significado su séptimo título de Grand Slam, sino un golpe de autoridad en la clasificación mundial. Tras derrotar a Novak Djokovic en una final épica por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, el español ha blindado su posición en la cima del tenis masculino.

Publicidad

Publicidad

El puesto en el ranking para Carlos Alcaraz

Con este triunfo, el murciano alcanza los 13,650 puntos, estableciendo una de las distancias más amplias de los últimos años respecto a sus perseguidores. Alcaraz ha sumado 1,600 puntos netos al conquistar un torneo donde el año pasado solo llegó a los cuartos de final.

En la segunda posición se mantiene el italiano Jannik Sinner, quien no pudo defender su corona de 2025 al caer en semifinales precisamente ante Djokovic. Sinner aparece este lunes con 10,300 puntos, situándose ahora a una distancia considerable de 3,350 puntos por detrás del líder español.

Publicidad

Publicidad

El seguidor más cercano de Carlos Alcaraz

Novak Djokovic, a pesar de la derrota en la final, logra un ascenso importante en la tabla clasificatoria al subir al tercer puesto. El serbio recupera terreno y suma un total de 5,280 puntos, superando al alemán Alexander Zverev, quien ahora baja a la cuarta casilla.

Carlos Alcaraz posando en el Norman Brookes Challenge Cup de Australia. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

El Top 5 lo completa el también italiano Lorenzo Musetti, quien consolida su gran estado de forma con 4,405 puntos. Este movimiento confirma el dominio actual de la “Next Gen” sobre los veteranos, con la única excepción del incombustible Djokovic en el podio.

Publicidad

Publicidad

Carlos Alcaraz continúa en pleno crecimiento

Esta ventaja matemática le otorga a Carlos Alcaraz una tranquilidad absoluta de cara a la gira de cemento en Estados Unidos. El español tiene asegurado el número uno del mundo, como mínimo, hasta que finalice el Masters 1000 de Miami a finales de marzo.

ver también UFC 325: ¿A qué hora y dónde ver en vivo Volkanovski vs. Lopes 2, cartelera principal y peleas preliminares?

Para el tenis español, este ranking es histórico, ya que Alcaraz no solo lidera los puntos, sino también el palmarés de la temporada al completar el Grand Slam de carrera. A sus 22 años, se convierte en el hombre más joven de la historia en poseer los cuatro grandes trofeos en su vitrina.

La próxima gran cita para defender este liderato será en el ATP 500 de Róterdam, donde Alcaraz defiende 500 puntos. Sin embargo, con la renta obtenida en Australia, el murciano camina con paso firme hacia un reinado que parece no tener techo a corto plazo.

Publicidad

Publicidad

Carlos Alcaraz celebrando la victoria contra Novak Djokovic en el Australian Open 2026. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

DATOS CLAVES