¿Dónde ver a Ignacio Buse? Plataformas de streaming y TV para el debut ante Sonego en el Masters 1000 de Roma

El peruano debuta en el Masters 1000 italiano. Tiene un duro estreno ante Lorenzo Sonego, tenista local. Los detalles del duelo.

Ignacio Buse, actual número 62 del ranking ATP y la raqueta número uno del Perú, debuta en el Masters 1000 de Roma. Por la primera ronda del certamen, enfrentará este jueves 7 de mayo al italiano Lorenzo Sonego (número 66 del mundo). Se trata de un duro estreno para el ‘Colo’, que deberá jugar ante un tenista local.

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Buse afronta un nuevo torneo Masters 1000, luego de su participación en Madrid, donde dejó una buena imagen por su victoria ante Adrian Mannarino (45º) y su derrota en tres sets ante Arthur Fils (17º). Tras esto, llegó a cuartos de final del Challenger de Aix-en-Provence donde perdió ante el chileno Alejandro Tabilo.

Tras este certamen en Francia, el peruano tuvo algunos días en Roma donde llegó a participar en un entrenamiento abierto con el exnúmero uno del mundo y ganador de 24 Grand Slams, Novak Djokovic.

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Con el sorteo del Masters 1000 de Roma, le tocó un duro duelo ante Lorenzo Sonego en la Cancha Central del Foro Itálico. Si bien nunca enfrentó al nacido en Turín, siempre es difícil jugar ante un jugador local y en estadio principal.

¿A qué hora juega Ignacio Buse ante Lorenzo Sonego?

El partido entre Ignacio Buse y Lorenzo Sonego por la primera ronda del Masters 1000 de Roma se jugará en el cuarto turno de la Cancha Central del Foro Itálico. El horario estipulado del encuentro sería a las 12:00 horas de Lima, Perú (19:00 horas de Roma, Italia).

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs. Lorenzo Sonego?

Ignacio Buse vs. Lorenzo Sonego cuenta con transmisión en exclusiva y sin interrupciones de las plataformas de streaming Tennis TV y Disney+ Premium. En tanto, el canal de TV ESPN 2 pasará parte del partido.

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