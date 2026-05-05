Buse entrenó con Djokovic en Roma en la previa al Masters 1000. El peruano ya conoce su rival de primera ronda. Los torneos que jugará luego de esta semana.

Ignacio Buse sigue dando pasos importantes en su carrera. En la previa a su debut en el Masters 1000 de Roma, se entrenó ni más ni menos que con el exnúmero uno del mundo y campeón de 24 Grand Slams, Novak Djokovic. Con el aprendizaje de unas horas de tenis compartidas con esta leyenda, iniciará a partir del jueves 7 de mayo un tramo clave de la gira sobre tierra batida.

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El entrenamiento entre Buse y Djokovic sirvió de preparación para sus respectivos estrenos en el Masters 1000 de Roma, cuyo cuadro principal inicia este miércoles 6 de mayo. Ambos buscan llegar de la mejor manera a sus primeros partidos, pero también con vistas al máximo objetivo, Roland Garros, en algunas semanas.

An insane point between Djokovic and Buse in their session yesterday, this was just a practice! pic.twitter.com/1dcKHY8L0d — Pavvy G (@pavyg) May 5, 2026

El peruano, número 62 del ranking ATP, enfrentará al italiano Lorenzo Sonego (66º), pero recién lo hará en el segundo día de competencia, es decir, este jueves 7 de mayo. En tanto, ‘Nole’, actual número 4 del mundo, debutará recién en segunda ronda ante el ganador del duelo entre Marton Fucsovics (57º) y Dino Prižmić (79º).

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Parte superior del cuadro del Masters 1000 de Roma (Oficial).

Parte inferior del cuadro del Masters 1000 de Roma (Oficial).

El ‘Colo’ busca avanzar puestos en el ranking ATP, luego de perder hasta cuatro posiciones al no poder defender con éxito las semifinales del Challenger de Aix-en-Provence de 2025. En esta edición, perdió en cuartos de final ante el chileno Alejandro Tabilo en dos sets.

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Djokovic, por su parte, no juega un partido en el circuito desde el 12 de marzo de este año cuando perdió en tres sets ante Jack Draper por los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells. Su larga ausencia se debió a una lesión en el hombro derecho. El Masters 1000 de Roma sería su regreso en la previa a su participación en Roland Garros.

El calendario completo de Ignacio Buse

Ignacio Buse jugará esta semana en el Foro Itálico, sede del Masters 1000 de Roma, que se extiende desde el 6 hasta el 17 de mayo. Su primer partido será ante Lorenzo Sonego, por un lugar en la segunda ronda.

De acuerdo a la parte del cuadro que le tocó al peruano, en caso de ganarle a Sonego, le tocará enfrentar al preclasificado número 20 del torneo, el estadounidense Frances Tiafoe (número 22 del ranking ATP). Y, en caso de una victoria, podría volver a enfrentar al francés Arthur Fils (preclasificado 15 y ranking número 17), a quien le jugó un partidazo, pero perdió en tres sets en el Masters 1000 de Madrid.

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The Madrid crowd boos Arthur Fils after he obliterates his racket on the clay court as he lost the first set against Ignacio Buse.



I don't think the media will pick up on this too much, only seems to go viral when Novak Djokovic or Nick Kyrgios does it. pic.twitter.com/upNoBeYQkO — Pavvy G (@pavyg) April 24, 2026

Tras su participación en el Masters 1000 de Roma, está previsto que el ‘Colo’ dispute el ATP 500 de Hamburgo. Aunque, habrá que ver si deberá iniciar desde la qualy o si puede entrar directamente al cuadro principal. Dependerá mucho de lo que ocurra en el certamen italiano y de los participantes que decidan jugar en el torneo alemán.

Muchos tenistas deciden no participar de los torneos previos a los Grand Slam para cuidarse físicamente y no llegar exigidos. Por eso, Buse podría verse beneficiado si hay ausencias y podría meterse en el cuadro principal de Hamburgo directamente. Claro, también habrá que esperar por su estado físico luego de Roma.

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El calendario de Ignacio Buse para lo que viene (X @ATPeruoficial).

Y, el último torneo de la gira sobre tierra batida es Roland Garros, segundo Grand Slam del año. Por ranking, Ignacio Buse ya está clasificado para jugar directamente el cuadro principal. No tiene que jugar la qualy, ya que en el entry list accede directamente de forma cómoda.

Ese es el calendario completo confirmado para la raqueta número uno del Perú. Luego de Roland Garros, comienza la gira sobre césped, de pocas semanas, que terminará con el tercer Grand Slam del año, Wimbledon. Sin embargo, habrá que ver si el ‘Colo’ decide jugar algún torneo previo o no.

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¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs. Lorenzo Sonego?

Ignacio Buse vs. Lorenzo Sonego está programado para jugarse, en principio, este jueves 7 de mayo. La programación del miércoles 6 de mayo fue confirmada y no fue incluido el duelo entre el peruano y el italiano. Por lo tanto, para conocer cuándo jugarán habrá que esperar al calendario confirmado del miércoles mismo.

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