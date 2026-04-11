Ignacio Buse, raqueta número uno del Perú y actual 61º del ranking ATP, jugará el cuadro principal del ATP 500 de Barcelona a partir del lunes 13 de abril. Tras el sorteo, se confirmó que su rival de primera ronda será el francés Corentin Moutet, 31º del mundo, muy reconocido en el circuito por ser el “chico malo” del tenis.

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El tenista limeño confirmó su ingreso al cuadro principal del ATP 500 de Barcelona luego de algunas bajas. Así, evitó la qualy y participó directamente en el sorteo donde le tocó Corentin Moutet como primer rival. En caso de una victoria, podría tocarle un posible cruce con el número 5 del mundo, el italiano Lorenzo Musetti (enfrenta en primera ronda al español Martín Landaluce).

Con esta foto se confirmó el cuadro principal del ATP 500 de Barcelona (X @bcnopenbs).

Este será el primer enfrentamiento entre Buse y Moutet. Nunca se enfrentaron por torneos challenger ni tampoco en el circuito ATP. Será una nueva experiencia para el ‘Colo’ en esta etapa donde busca meterse entre los 50 mejores del mundo y seguir participando de los torneos más importantes.

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¿Quién es Corentin Moutet y por qué es considerado el “chico malo” del tenis?

Corentin Moutet es un tenista francés de 26 años que, si bien está en el mejor ranking de su carrera (31º), tiene un andar irregular con cuatro victorias y seis derrotas en esta temporada 2026. En el circuito ATP son bastantes conocidos sus episodios polémicos, bizarros y hasta poco profesionales.

Corentin Moutet, de los tenistas más polémicos del circuito (Getty Images).

Desde 2022, Moutet ha sido protagonista de todo tipo de actitudes y hechos repudiables. En el ATP de Adelaida de ese año, por ejemplo, fue descalificado por perder totalmente la cabeza e insultar repetidamente al juez de silla. Ese mismo año, en el Challenger de Orleans, insultó, se dio empujones y hasta casi se va a las manos con el búlgaro Adrian Andreev tras el final del partido.

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En el circuito también ha sido visto de reojo por algunos jugadores. Fabio Fognini, reconocido extenista italiano, en un partido en el ATP de Stuttgart de 2025, llegó a decirle “mírame, pequeño cerdito”, un exabrupto que se entendió claramente en el estadio. Esto se dio como respuesta de las constantes actitudes desafiantes y las celebraciones desmedidas del francés durante todo el encuentro.

También ha tenido episodios contra el público. En Miami 2025, en un partido contra el chileno Alejandro Tabilo, llegó a callar a los fanáticos sudamericanos en las tribunas. Por esto, casi lo descalificaron y fue visiblemente reprobado con un gran abucheo. Y, más recientemente, en el ATP 250 de Marrakech, tras perder ante el argentino Marco Trungelliti, fue directamente a increpar a un espectador con el que se cruzó durante el partido.

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Así como tiene todos estos episodios polémicos en su carrera reciente, también es considerado un showman. En un partido Mariano Navone en el ATP de Buenos Aires, protagonizó un hecho bizarro al pedir una botella grande de Pepsi durante un descanso y la tomó por completo, algo completamente inusual para un atleta de élite.

Con todos estos hechos conocidos y algunos más, Corentin Moutet es amado y odiado por el fanático de tenis, aunque dentro del circuito sea alguien que genere cierto recelo en algunos tenistas. Ignacio Buse deberá tener cuidado con cómo se encuentre el francés durante su partido.

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¿Cuándo juegan Ignacio Buse y Corentin Moutet por el ATP 500 de Barcelona?

El orden de los partidos de la primera ronda del ATP 500 de Barcelona todavía no fue definido por la organización. Aún así, se especula que Ignacio Buse y Corentin Moutet se enfrenten este lunes 13 de abril. El horario debe ser confirmado por los organizadores.

¿Dónde ver en vivo Ignacio Buse vs. Corentin Moutet por el ATP 500 de Barcelona?

El partido Ignacio Buse vs. Corentin Moutet se podrá ver en vivo por las plataformas Tennis TV y Disney+ Premium.

Datos claves

Ignacio Buse y Corentin Moutet jugarán la primera ronda del ATP 500 de Barcelona .

jugarán la primera ronda del . Lunes 13 de abril es la fecha estipulada para disputar este partido de tenis.

es la fecha estipulada para disputar este partido de tenis. Tennis TV y Disney+ Premium transmitirán en vivo este encuentro oficial del circuito ATP.