Dónde ver EN VIVO Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Dos selecciones en gran forma se enfrentan en un duelo imperdible del Mundial. Aquí te contamos cómo seguir la transmisión en vivo.

Llegó el turno del pentacampeón del mundo. Brasil hará su debut en el Mundial 2026 enfrentando a Marruecos por la primera fecha del Grupo C. El compromiso se jugará en el estadio Nueva York-Nueva Jersey y genera gran expectativa por la presentación de una de las selecciones favoritas para pelear por el título.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Brasil vs Marruecos?

El encuentro entre Brasil y Marruecos será transmitido EN VIVO y de forma gratuita a través de América TV (canal 4) para todo el territorio peruano. Asimismo, el partido podrá verse en señal de pago por DSports en toda Sudamérica.

Para quienes prefieran seguirlo por internet, la cobertura EN DIRECTO ONLINE estará disponible en plataformas como DGO, Disney+ y Paramount+, permitiendo acceder al compromiso desde distintos dispositivos.

Publicidad

¿A qué hora juega Brasil vs Marruecos?

Consulta los horarios y las señales de transmisión del partido según tu ubicación:

Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 18:00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos: 18:00 horas (Miami y Nueva York) y 15:00 horas (Los Ángeles)

España: 00:00 horas (del día siguiente)

¿Cómo llegan ambos equipos?

El conjunto brasileño ajusta los últimos detalles antes de su debut en elMundial 2026. Dirigido por Dorival Júnior, el equipo llega con la presión de una etapa irregular en las Eliminatorias y afronta el reto de liderar el Grupo C, con la obligación de reafirmar su protagonismo desde el inicio del torneo.

Con figuras como Vinícius Júnior liderando el frente ofensivo, la ‘Canarinha’ intentará marcar el ritmo del juego ante un adversario que ya dejó buenas sensaciones en ediciones pasadas por su alto nivel competitivo.

Publicidad

Por su parte, el elenco africano, dirigido por Walid Regragui, llega con el objetivo de recuperar las sensaciones competitivas mostradas en Qatar 2022 y sorprender desde su debut en el torneo. Con el respaldo de jugadores de amplia trayectoria y liderazgo como Achraf Hakimi en la defensa, los ‘Leones del Atlas’ buscarán imponer condiciones y competir de tú a tú frente a la pentacampeona del mundo.

DATOS CLAVES

Brasil y Marruecos debutan hoy en el Grupo C del Mundial 2026.

El partido se disputará a las 17:00 horas según el horario de Perú.

Publicidad