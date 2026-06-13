Brasil y Marruecos levantan el telón del Grupo C del Mundial 2026 y ya se sabe en qué estadio y en qué ciudad juegan.

La Selección de Brasil inicia su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Marruecos este sábado 13 de junio. Considerada una de las grandes candidatas al título, la escuadra dirigida por Carlo Ancelotti buscará arrancar con una victoria en un grupo que promete ser muy competitivo.

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A medida que se acerca el encuentro, miles de aficionados realizan una misma consulta en internet: dónde se juega el partido entre Brasil y Marruecos y cuál será el estadio encargado de albergar uno de los duelos más atractivos de la primera fecha de la Copa del Mundo.

La FIFA eligió para este compromiso uno de los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos, recinto que además tendrá un papel protagónico durante el desarrollo del Mundial 2026 por la cantidad de encuentros que recibirá a lo largo del torneo.

El choque está programado para disputarse desde las 5:00 PM y representa el inicio oficial del sueño mundialista para Brasil, que llega con la obligación de pelear por el trofeo más importante del fútbol internacional.

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Así luce el interior del MetLife Stadium previo al Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026. (Foto: X)

El MetLife Stadium será sede de varios partidos clave del Mundial 2026

El encuentro entre Brasil y Marruecos se jugará en el MetLife Stadium, denominado oficialmente durante el torneo como Estadio Nueva York/Nueva Jersey. El recinto está ubicado en el complejo Meadowlands de East Rutherford, a pocos kilómetros de la ciudad de Nueva York.

Con capacidad para aproximadamente 82.500 espectadores, el estadio es la casa de los New York Giants y los New York Jets. Además del Brasil vs. Marruecos, albergará otros compromisos importantes del Mundial 2026, incluyendo Francia vs. Senegal, Noruega vs. Senegal, Ecuador vs. Alemania y la gran final de la Copa del Mundo.

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🇧🇷🏆🇲🇦 Fans from Brazil and Morocco are waiting for kickoff with excitement in Times Square, around MetLife Stadium, and many other places. pic.twitter.com/ozQSJThx9v — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 13, 2026

Alineaciones del Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

Brasil: Alisson; Sandro, Marquinhos, Gabriel, Danilo; Bruno, Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Vinicius y Cunha.

Marruecos: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Amrabat, El Aynaoui, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari y Rahimi.

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Grupo de Brasil en el Mundial

Brasil está en el Grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos, Haití y Escocia.

Datos claves

Brasil y Marruecos juegan este sábado 13 de junio por el Mundial 2026.

El partido se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford.

El técnico Carlo Ancelotti dirige a la escuadra brasileña en el torneo.