Ignacio Buse sigue en franco ascenso en el ranking ATP y ahora espera rival en el Rio Open

Ignacio Buse, número 96 en el ranking ATP, continúa con la actividad en la gira sudamericana sobre arcilla. Luego de su presentación en el Argentina Open, donde llegó hasta octavos de final donde perdió ante Sebastián Báez (34º), ahora le toca viajar a Brasil para ser parte del Río Open, torneo ATP 500. Para dicho certamen, contará con un nuevo puesto en el ranking.

El Argentina Open supo marcar el regreso de Ignacio Buse al circuito ATP. Luego de una lesión en uno de sus pies, volvió para jugar el dobles ante Alemania por Copa Davis (derrota junto a Arklon Huertas del Pino) y su primer torneo fue el Argentina Open, ATP 250 en Buenos Aires.

Su participación fue positiva, ya que logró un triunfo resonante ante el italiano Francesco Passaro (159º), levantando un 5-7 y 1-5 abajo y varios match points. Fue 5-7, 7-5 y 6-4 en la primera ronda. Tras esto, le tocó un duro rival como Sebastián Báez donde perdió por 6-4 y 6-3 en octavos.

El ‘Colo’ también disputó el dobles en el ATP 250 de Buenos Aires. Jugó junto al español Íñigo Cervantes, pero perdieron en su primer partido ante la dupla compuesta por el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela y el ecuatoriano Gonzalo Escobar por 6-2 y 7-5.

Ignacio Buse ya tuvo acción en el Río Open

Precisamente, en el dobles, Ignacio Buse ya tuvo su primera participación en el Río Open. Es que disputó la qualy en dicha modalidad jugando nuevamente con Cervantes, pero sin buen resultado. Perdieron 6-1 y 6-4 ante la pareja brasileña de Luiz Augusto Queiroz Miguel y Gustavo Heide.

Pero, lo principal para el tenista peruano será su actividad en la modalidad de singles. En el sorteo de este ATP 500, le tocó un duelo ante el serbio Laslo Djere (91º). Sin embargo, este jugador se bajó del certamen y, por ende, el ‘Colo’ jugará ante un lucky loser (mejor perdedor de la qualy).

En caso de ganar, Buse ya tendría rival apuntado, ya que le tocaría el tercer favorito del torneo, el local João Fonseca (33º). Por esa parte del cuadro también hay jugadores experimentados como los italianos Matteo Berrettini (58º) y Lorenzo Sonego (60º) o el alemán Daniel Altmaier (51º).

Cuadro principal del torneo de singles del Río Open (X @RioOpenOficial).

Todos los partidos del Rio Open, con la participación de Ignacio Buse, se podrán ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium.

Ignacio Buse tendrá su mejor puesto en el ranking ATP

Debido a su victoria ante Francesco Passaro y su llegada hasta octavos de final, Ignacio Buse suma puntos en el ranking ATP y, de esta forma, tendrá una nueva y mejor posición. Dejará el puesto 96 actual, para ser el nuevo 91º del ranking ATP a partir del lunes 16 de febrero.

Así, el ‘Colo’ sigue mejorando en el listado oficial de la ATP, algo que es muy positivo y le permitirá ingresar de manera directa a los torneos más importantes del mundo. Por ejemplo, debido a su posición, pudo evitar jugar la qualy en el singles del Río Open.

Datos claves

Ignacio Buse ascenderá al puesto 91 del ranking ATP el lunes 16 de febrero.

ascenderá al el lunes 16 de febrero. Ignacio Buse debutará en el cuadro principal del Río Open ante un lucky loser .

debutará en el cuadro principal del ante un . Ignacio Buse perdió en octavos de final del Argentina Open ante Sebastián Báez.

