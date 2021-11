Gregorio Pérez ya piensa en la siguiente temporada, y sabe que la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina. Para el director técnico de Universitario de Deportes no hay descanso. Por eso en conferencia de prensa, saludó el buen rendimiento de su goleador, a quien le renovó la confianza ante todos.

El profesor 'Goyo' fue claro ante los medios de comunicación: "Valera es el '9' de la 'U'. Tiene mucho para dar. Lógico que lo vamos a ayudar y depende de él, pero tiene una gran convicción de seguir creciendo, va en ese camino y lo vamos a respaldar". Para después afirmar que habrán refuerzos, y la competencia será mayor en 2022.

"Eso no quiere decir que no haya alternativas de cambios porque tenemos que conformar un plantel. No me gustan los planteles largos. (Quiero) un plantel con alternativos de cambio para las dos competiciones". Con esto queda confirmado que el ex Deportivo Llacuabamba será el hombre referencia en el ataque de los 'merengues'.

Según informa RPP Noticias, este será el calendario de Universitario de Deportes: "Continuarán entrenando en Campo Mar hasta el sábado 6 de noviembre. Luego, aquellos que tengan vínculo y quienes lo renueven retornarán a los trabajos el día lunes 6 de diciembre. La pretemporada se realizará en Campo Mar y culminará con la Noche Crema, programada para el sábado 8 de enero". A tomar en cuenta que estas fechas pueden cambiarse si se presenta algún problema sanitario por pandemia.