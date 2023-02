Universitario de Deportes ha tenido un mal inicio de 2023 y este domingo recibió el golpe más doloroso de todos, porque perdió como local ante Alianza Lima, por la Liga 1.

El cuadro de Ate perdió el rumbo hace muchos años y no ha podido volver a dar una vuelta olímpica, situación que tiene enojados a los hinchas, y uno de ellos alzó la voz, porque Johan Fano, reconocido seguidor del cuadro crema, habló fuerte.

El ex delantero de la U se fue en picada en contra de la administración del elenco merengue, y reclamó por los malos resultados de las últimas campañas.

"Duele el hecho de ver esta situación. Hay que cambiar desde los jugadores, son los únicos que pueden revertir esta situación y darle un panorama diferente. Esperemos que todo esto cambie, ya estamos cansados de esperar y esperar. Duele que te ganen en casa", dijo de entrada a Depor.

Luego, lanzó una dura crítica: "Ojalá haya gente más identificada con la U en el club, lo necesitan. Ayer (el pasado domingo) se notó eso en muchos aspectos. Ustedes saben a qué me refiero. Yo lo digo honestamente, si se me da la oportunidad de ir, no tendría ningún reparo en ayudar a Universitario. A mí me interesa que a la U le vaya bien, y prepararlo para el Centenario porque necesitamos salir de esta situación en la que estamos".

Por último, el ahora entrenador, defendió a Álex Valera de las críticas, porque según sus palabras toda la responsabilidad no puede recaer en el delantero.

"Esto no es tenis, acá las situaciones están basadas a diez jugadores más. Uno como delantero depende del compañero. Hay que mejorar algunos movimientos con Valera. El técnico debe mejorarlo. Nadie puede negar el compromiso que tiene con el equipo, pero el delantero vive del gol". explicó.