El DT crema no contó con el habilidoso futbolista para el duelo ante Binacional

No cabe dudas que desde la llegada de Jorge Fossati a Universitario de Deportes, el equipo merengue ha logrado cambiar el rendimiento. El cuadro crema viene consiguiendo resultados positivos y esto quedó demostrado en la fecha pasada ante Deportivo Binacional.

En este compromiso, el equipo del nuevo estratega logró vencer en condición de visitante al Poderoso del Sur. Sin embargo una decisión del entrenador urugayo dejó atónitos a toda la fanaticada del club.

Resulta que el técnico charrúa optó por no convocar a uno de los flamantes refuerzos del club. Nos referimos a Yuriel Celi, quien llegó como uno de los refuerzos para el 2023 procedente del Hull City en calidad de préstamo.

Sin embargo, de acuerdo a la información que difundió un portal que cubre a Universitario, el verdadero motivo detrás de su no convocatoria es que aún no se encuentra al 100% por lo que no es citado por el estratega.

Otra de las ausencias de Universitario para este partido fueron Jorge Murrugarra y Nelson Cabanillas, ambos jugadores presentan molestias musculares y el estratega uruguayo decidió no arriesgarlos de cara a este cotejo.