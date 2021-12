De menor a mayor. El año para Universitario fue muy irregular. No obstante, ya en la recta final, el conjunto crema encontró la regularidad que buscaba de la mano de Gregorio Pérez, quien no solamente le dijo juego a su equipo sino que también lo más importante: resultados. La consagración fue clasificar a la próxima Conmebol Libertadores.

Este lunes en conferencia de prensa, el director técnico habló sobre cómo terminará su equipo el 2021, donde buscará mantener a las figuras del plantel pero también apuntar al mercado de pases que promete moverse (y mucho) para comienzos de enero próximo. A eso apunta la dirigencia.

Gregorio Pérez, quien estuvo junto al administrador Jean Ferrari para presentar a Ángel Cayetano como nuevo refuerzo, destacó que ya hay dos partidos armados para terminar de la mejor manera el 2021: "Tenemos confirmados dos encuentros amistosos, uno con Municipal el 21 y otro con Cantolao el 28 de diciembre".

Recordemos que el año comenzará con La Noche Crema para Universitario, que será el sábado 8 de enero. "Hace varias semanas venimos trabajando en lo que es la producción de la Noche Crema. En la parte de producción, no quiero adelantar nada porque estamos armando algo muy bonito y nuevo para el público", dijo hace unos días Daniel Amador, gerente de marketing de Universitario, a Depor.

¿Qué dijo Gregorio Pérez sobre el último fichaje de Universitario: Ángel Cayetano?

"Cayetano tiene la oportunidad, como nos pasó a nosotros, de llegar a este equipo tan grande. Él llega a la 'U' por sus condiciones futbolísticas y humanas que están dentro de esta gran familia", aseguró el entrenador en conferencia de prensa.

Por su parte, Cayetano afirmó: "Ahora me toca estar en Universitario en un buen momento de mi carrera. Me toca darlo todo por esta camiseta, para estar a la altura de esta gran institución. Estar en esta institución y que el profesor me tenga confianza, para mí es una alegría inmensa. Estoy mentalizado en trabajar y dar todo para defender los colores de la 'U'".