Alex Valera continuará en Universitario de Deportes, parece ser la confirmación que brinda el equipo 'merengue' desde su plana directiva. El director deportivo, Manuel Barreto, explicó antes del partido contra Carlos Stein, cómo se dieron las últimas horas del delantero estrella para 'los merengues'.

El atacante de la Selección Peruana, muy considerado por Ricardo Gareca, se mantendrá con el equipo de Carlos Compagnucci, mencionó el ex DT de Sporting Cristal apodado como 'La Muñeca'. Declaró para GOLPERU, minutos antes de que ruede el balón en el 'Estadio Monumental', cerrando lo que sería un tema muy comentado en la semana.

"Nosotros deportivamente no aceptamos la transferencia de Valera que se haga en estos momentos. Que se puede dar la transferencia para que se incorpore en 3 meses, no hay ningún problema. Nosotros contamos con Alex, sentimos que es una pieza fundamental", mencionó Manuel Barreto, cuando se le preguntó por el tema específico de 'Metralleta'. Afirmando que no tienen un reemplazo para esa posición.

Como se sabe, Alex Valera decidió no presentarse a entrenar en los últimos días, por eso no salió en lista, también declaró. Ese es el motivo principal, cerrando las polémicas que pueden aparecer en las redes sociales: "El profesor ha decidido contar con los 18 mejores futbolistas que han actuado durante la semana".

Para poder cerrar el tema completamente, dio mayores luces sobre esta decisión que toma Universitario de Deportes como institución: "No tenemos ninguna posibilidad de reemplazo, nosotros estamos en un país donde siempre se habla de proyectos, pero cuando hay una chance de ir por un atajo la palabra "proyecto" se olvida. No hay posibilidad de tener un proyecto deportivo si no hay estabilidad".