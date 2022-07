La paz no llega al cuadro 'merengue', porque la novela entre el jugador más mencionado de las últimas horas y el propio club. Alex Valera se mandó con un mensaje para la directiva de Universitario de Deportes, con una afirmación que movió a medio mundo dentro del fútbol peruano. Porque señaló directamente a dos responsables.

Lo que podemos deducir del siguiente mensaje que presentaremos aquí, es que hay una molestia gigante por parte de 'Metralleta'. Quien seguramente había gestionado todo para viajar pronto a Arabia Saudita, para jugar en el Al-Fateh, se encontró con la negativa de los encargados de tomar las decisiones deportivas en 'Ate'.

"Acabando el partido. ¡Hago mi descargo sobre las declaraciones del gerente deportivo del club!". Fue lo que precisó el delantero de la Selección Peruana, después de todo lo dicho por la directiva 'crema' en la previa del cotejo contra Carlos Stein por 'Liga 1'. Donde sostuvieron algo muy claro, el jugador no se va.

Hace poco informamos lo que dijo el director deportivo, Manuel Barreto, quien minutos antes del enfrentamiento vs. Carlos Stein precisó: "Nosotros deportivamente no aceptamos la transferencia de Valera que se haga en estos momentos. Que se puede dar la transferencia para que se incorpore en 3 meses, no hay ningún problema. Nosotros contamos con Alex, sentimos que es una pieza fundamental". Y esto trajo, la contestación de Valera, veremos qué pasa después.