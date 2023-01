Es un aspecto hasta básico para formar una relación nuevamente, el pedir disculpas, o elogiar cuando criticaste mucho en su momento. El gerente deportivo de Universitario de Deportes, Manuel Barreto, ya puso de su parte, para poder entablar una nueva relación con un jugador de pasado reciente.

¿La "U" está trabajando para poder gestionar la contratación de Alex Valera? En una charla para Diario El Comercio, habló el encargado del área de contratación, con una frase bastante potente. Donde le dio la derecha al ex atacante de Al-Fateh, quien se marchó hace 6 meses del torneo local.

Manuel Barreto, en la nota, se le pregunta por la posibilidad de sumar al delantero mostrado al mundo en el Deportivo Llacuabamba: "En este mercado no me he referido a ningún jugador, eso no va a cambiar. Lo que sí puedo decirte que Alex es un jugador de élite del fútbol peruano, de Selección y esos jugadores siempre interesan a Universitario".

Recordó, también, cómo se dio su salida del conjunto merengue, donde se habló demasiado, de las formas de trato: "Tal vez pudo resolver de una manera distinta, pero sucedieron varias cosas que a veces no llegan a los medios, situaciones no muy simples. Pienso que tal vez se pudo manejar de forma distinta".

Como se sabe, Alex Valera se marchó del fútbol de Arabia Saudita por motivo de deuda. Aproximadamente, medio año después de su salida abrupta de Universitario de Deportes, dejando un dinero importante, hoy podría estar de regreso. Tras no haberse establecido en el balompié donde ahora está Cristiano Ronaldo.