Cumplieron la meta establecida a corto plazo cuando llegó el nuevo entrenador. Universitario de Deportes está al ciento por ciento en la siguiente edición de la Copa Libertadores. Gracias al trabajo de reestructuración del profesor Gregorio Pérez, 'los cremas' estarán compitiendo a nivel internacional.

Esto se confirmó después de la victoria del conjunto 'merengue' ante FBC Melgar, por 2-1. Gracias a los goles de Luis Urruti y Alex Valera, celebró un porcentaje del país, el cual es seguidor de la "U". Por eso los hinchas en redes sociales se hicieron tendencia rápidamente.

Primero por el elogio a la labor de 'Goyo', y después por las críticas hacia el ex entrenador Ángel David Comizzo, quien no hizo un trabajo correcto, generando la pérdida del campeonato esta temporada según los mismos fanáticos. Pero no todo quedó allí. Se habló de las posibles renovaciones.

Mientras que, por su parte, Universitario de Deportes en su cuenta de Twitter, saludó este lunes temprano a sus seguidores: "¡Un lunes lleno de alegría! #YdaleU". Desatando la locura de los usuarios, los cuales agradecieron la alegría generada el último domingo, por estar en la siguiente Copa Libertadores.