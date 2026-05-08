Jorge 'Coco' Araujo tiene las horas contadas en Universitario luego de quedar virtualmente eliminado de la Copa Libertadores.

Universitario atraviesa horas decisivas tras la derrota ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, resultado que dejó al equipo al borde de la eliminación y aceleró una decisión importante en la interna crema.

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La continuidad del técnico interino Jorge Araujo está llegando a su fin, ya que la dirigencia tomó la determinación de cerrar la llegada de un entrenador oficial para lo que resta de la temporada.

Según el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, el club ya considera “urgente” definir al nuevo comando técnico y la decisión se anunciará desde el miércoles 13 de mayo en adelante.

El comunicador detalló que el nuevo entrenador de Universitario sería de nacionalidad argentina o uruguaya, en una búsqueda que apunta a un perfil más consolidado para el cierre de temporada.

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Jorge ‘Coco’ Araujo dirigiendo un entrenamiento a Universitario en el estadio Monumental. (Foto: Universitario Prensa)

Universitario define el futuro de ‘Coco’ Araujo

En ese escenario, el último partido de Jorge Araujo al mando del primer equipo sería este lunes 11 de mayo ante Sport Boys en el Callao por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Así, Universitario se prepara para cerrar una etapa interina mientras define un nuevo rumbo tanto en el torneo local como en su futuro internacional. Ubicado en el tercer puesto del Grupo B tras cuatro fechas, ahora tendrá que visitar a Nacional y cerrar ante Tolima en el Monumental.

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Universitario está en el tercer puesto del Grupo B de la Copa Libertadores. (Foto: Conmebol Libertadores)

Los números de Jorge ‘Coco’ Araujo con Universitario

Tras la salida de Javier Rabanal, Jorge Araujo asumió como DT interino y ya viene dirigiendo a Universitario en cinco partidos con un saldo de 3 triunfos y 2 empates.

¿Quién será el nuevo DT de Universitario?

Universitario todavía no define a su nuevo entrenador, pero entre las opciones que tiene solo están DT de nacionalidad argentina y uruguaya, siendo Cristian ‘Kily’ González el que mejor se perfila hasta ahora.

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Datos claves

El técnico Jorge Araujo dirigiría su último partido este lunes 11 de mayo.

Universitario definirá a su nuevo entrenador oficial desde el miércoles 13 de mayo.

El club busca un perfil argentino o uruguayo tras perder ante Coquimbo Unido.