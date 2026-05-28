Gassama, Tunche Rivera y 4 nombres más: así sería la purga de Héctor Cúper en Universitario

El periodista Carlos Univazo reveló que el DT argentino ya tendría definida la lista de jugadores que no seguirían para el Torneo Clausura.

Con el Torneo Apertura entrando en su recta final, Héctor Cúper ya habría sacado sus primeras conclusiones sobre el plantel de Universitario de Deportes. Bajo ese panorama, el entrenador tendría decidido prescindir de seis futbolistas de cara al inicio del Clausura.

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La información fue revelada por el periodista Carlos Univazo, quien indicó que una de las principales sorpresas de esa lista sería la presencia de Martín Pérez Guedes, futbolista que tuvo participación importante en la obtención del tricampeonato del club ‘crema’.

“Héctor Cúper habría mandado a la directiva una lista de seis jugadores con los que no desea contar para el Torneo Clausura. Lo más sorpresivo es que en esa nómina se encuentra Martín Pérez Guedes, que es un futbolista muy querido y que es muy emblemático para la ‘U'”, indicó en su canal de YouTube.

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Así sería la purga de Héctor Cúper en Universitario

No obstante, Pérez Guedes no sería el único futbolista que dejaría de estar en los planes de Cúper. Miguel Silveira y Sekou Gassama también integrarían dicha relación, todo con el objetivo de liberar cupos para incorporar a dos refuerzos extranjeros.

A esa lista también se sumarían José Rivera, Hugo Ancajima y Paolo Reyna. Incluso, el comunicador señaló que, en caso se concrete la salida de todos los mencionados, la ‘U’ no incorporaría la misma cantidad de jugadores, pues únicamente llegarían entre tres y cuatro refuerzos.

“La lista sería la siguiente: Martín Pérez Guedes, Paolo Reyna, Sekou Gassama, el ‘Tunche’ Rivera, Hugo Ancajima y Miguel Silveira. No llegarían las mismas cantidad de futbolistas, sino 3 o 4 y la idea es tratar de promocionar algún elemento joven”, explicó.

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¿El ‘Tunche’ rescindirá contrato?

Por su parte, Univazo reveló que la intención de Universitario sería ceder a préstamo al ‘Tunche’, aunque no a un competidor directo de la Liga 1. De esta manera, quedarían descartadas opciones como Sporting Cristal y Alianza Lima.

“José Rivera se va ir a préstamo. La idea en la ‘U’ no es dejarlo libre, sino cederlo a préstamo. No piensan rescindirle el contrato“, sentenció.

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DATOS CLAVES

El entrenador Héctor Cúper planea prescindir de seis futbolistas en Universitario de Deportes.

Martín Pérez Guedes encabeza la lista de salidas para el Torneo Clausura.

Universitario cederá a préstamo al delantero José Rivera sin rescindir su contrato actual.