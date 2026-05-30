Universitario prepara cambios: los 3 futbolistas que podrían llegar para el Torneo Clausura

Con la mira puesta en el Torneo Clausura 2026, el club 'crema' ya evalúa posibles refuerzos para potenciar su plantel.

Mientras se acerca el inicio del Torneo Clausura 2026, Universitario de Deportes ya trabaja en la incorporación de nuevos jugadores para fortalecer su plantel. En ese escenario, repasamos los futbolistas que han sido mencionados como posibles refuerzos del conjunto ‘crema’ para afrontar la segunda parte de la temporada.

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Los jugadores que podrían llegar a Universitario

Nicolás Previtali, Raúl Ruidíaz y Adrián Quiroz son los tres nombres que más han sido relacionados con Universitario en las últimas semanas. Los futbolistas aparecen como opciones para reforzar al equipo de Héctor Cúper de cara al Torneo Clausura.

El caso más avanzado sería el de Quiroz. Según Gustavo Peralta, el club de Ate ya envió una carta de intención para conocer las condiciones del jugador, cuya cláusula de rescisión está fijada en 300 mil dólares.

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Otro nombre en el radar de la ‘U’ es el argentino Nicolás Previtali. De acuerdo con José Varela, el mediocampista aparece como una opción para reforzar la volante, aunque la decisión final dependerá de otras alternativas que maneja la institución.

¿Qué se sabe de Raúl Ruidíaz?

Por último, aparece el nombre de Raúl Ruidíaz. De acuerdo con Peralta, el delantero nacional mantiene un fuerte deseo de volver a vestir la camiseta de Universitario, situación que ha reactivado la posibilidad de un acercamiento entre ambas partes.

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En ese escenario, no se descarta una reunión entre las partes con el objetivo de limar asperezas y evaluar un posible retorno al tricampeón del fútbol peruano.

DATOS CLAVES

Héctor Cúper tiene en el radar a Previtali, Ruidíaz y Quiroz para reforzar a Universitario.

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El club ‘crema’ envió una carta de intención por Adrián Quiroz, cuya cláusula es $300,000.