La decisión de Manuel Barreto sobre Alex Robertson en la Selección Peruana

Manuel Barreto dio su primera conferencia de prensa al mando de la Selección Peruana. El entrenador interino habló sobre varios temas y uno de ellos no podía ser otro de los futbolistas con doble nacionalidad. Entre ellos aparece la figura de Alexander Robertson, quien en estos momentos terminó eligiendo a la Selección de Australia por encima de la ‘Bicolor’.

Publicidad

Publicidad

Cuando todos estaban esperando novedades en la lista de convocados al cuadro nacional, el conjunto de los ‘Socceroos’ se adelantó a todos y terminó convocando a Robertson. Pese a que el jugador todavía no está al 100% por una lesión, en el país de Oceanía lo terminaron de llamar para ver su nivel. Siendo un golpe duro que nadie esperaba, ya que se pensó que vestiría la camiseta del Perú.

Ante este hecho que fue un duro golpe para la Selección Peruana, Manuel Barreto no dudó en responder a su ausencia. Pero terminó dando un mensaje que seguramente dejará en claro la posición de la ‘Bicolor’. Así que todo quedará en lo que pase en el mes de noviembre que se viene una gira por Europa que va a ser trascendental para el futuro del conjunto patrio.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Va a ser importante para nosotros y Perú en el futuro los que quieran venir, vengan. Los partidos en Rusia será para ver jugadores que no hemos visto. Esperaremos novedades”, fueron las contundentes palabras del entrenador interino.

La respuesta del entrenador de Australia sobre Alexander Robertson

Por otro lado, el entrenador de Australia Tony Popovic en conferencia de prensa habló sobre la situación del mediocampista de 22 años del Cardiff City. Dejando una dura realidad en la que los ‘Canguros’ están por encima del cuadro patrio en este momento.

“Alexander Robertson se ha puesto a disposición de los Socceroos. Quiere jugar con Australia y nos lo informó hace aproximadamente un mes. Desde entonces, lo hemos estado monitoreando. El personal médico, el cuerpo técnico y los preparadores físicos han estado en contacto regular con él para comprender su estado”, comenzó diciendo.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, no lo descartó tenerlo en cuenta para el próximo Mundial del 2026. No obstante, también habló que lo pueden mantener en los planes a pesar que no lo lleven a esta competición oficial.

Tweet placeholder

“Pensé que era un buen momento para ver dónde está ahora. Obviamente, no tiene minutos… pero si consigue el nivel, que prevemos que tendrá, tendrá la oportunidad de ser seleccionado para el Mundial. Si no, obviamente tendremos la Copa Asiática que viene después. Y con todos estos jóvenes jugadores, esperamos que tengan un futuro brillante en los próximos Mundiales”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Esto deja a la Selección Peruana en jaque, por lo que tendrán que apostar por otros jugadores con doble nacionalidad en el extranjero. En Europa hay una gran base y se espera que puedan llamar a más de uno para lo que será la fecha doble de noviembre.

ver también Selección Peruana tenía prácticamente cerrado a su nuevo entrenador, pero apareció este gigante