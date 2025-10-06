Jean Ferrari la lapidaria revelación sobre el nuevo DT de la Selección Peruana: “Todavía no…”

Se dio la primera conferencia de prensa de Manuel Barreto como entrenador interino de la Selección Peruana. Pero no estuvo solo, pues tuvo la compañía de Jean Ferrari que terminó respondiendo algunas preguntas con respecto a su trabajo. En este caso se refirió sobre la demora en la elección del próximo DT que tendrá el equipo patrio.

Por el momento no se sabe quién tomará las riendas de la Selección Peruana, por eso le consultaron a Ferrari sobre la elección. Sorpresivamente todavía no se conoce quién podría ser el indicado para tomar la posta al conjunto patrio. Siendo una lapidaria noticia que recién se encuentran en la primera etapa en la elección de un nuevo DT.

Jean Ferrari (Foto: X).

“¿Ya está cerca o elegido el nuevo comando técnico? No, todavía no. Estoy en una primera etapa, que es la de conversaciones. Se dan de manera presencial, por eso viajé a Argentina y Brasil, y las entrevistas han sido muy productivas. A partir de ahí, se empezarán a sacar conclusiones. Luego viene una segunda etapa, que es el primer filtro para tener una segunda reunión. Después, la tercera etapa es la negociación como tal. Para llegar a la parte económica, tienen que pasar el convencimiento de querer estar acá, de querer asumir el proyecto”, fue lo que explicó.

Pese a que el tiempo está pasando y se está perdiendo oportunidades para que el nuevo DT trabaje. Para Ferrari hay tiempo de sobra para poder elegir al mejor en el puesto.

“En un promedio de dos años empieza la Eliminatorias, entonces tenemos que tomarnos el tiempo correspondiente, hacer la evaluación. Tengo una metodología de elección, con una tabla donde me arroja ciertos puntajes, y ya algún día podré enseñar la tabulación en base a lo que yo creo que se debe hacer, me ha funcionado en todos los lados donde he estado”, agregó.

¿Cuál es el perfil para el nuevo entrenador de la Selección Peruana?

Eso sí, Ferrari pudo dar a conocer que es lo que está buscando del nuevo entrenador para la Selección Peruana. La idea que se tiene es que pueda utilizar la formación de 4-3-3 que piensan que sería la mejor para este equipo patrio.

“He querido volver a nuestras raíces, y parto de esa premisa. Tener el juego atildado que es la característica de nuestro fútbol, pero agregando la dinámica, la potencia y la fuerza (…) En la entrevista, vamos al punto del estilo, volver a nuestras raíces, el 4-3-3 que nos ha caracterizado. Hay todo un tema de elaboración, por eso la elección del entrenador no es tan sencillo”, anunció.

Por último, no quiso dar nombres de los entrenadores con los que ha podido conversar por el momento: “No creo que sea oportuno ni ético mencionar nombres. No solamente de mi lado, sino por el lado de las personas que he tenido conversaciones. Es mejor siempre reservar los nombres para que después no se tergiverse ni malinterpreten las cosas”, sentenció.

