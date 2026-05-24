¿Caín Fara jugará por Palestina? Esto es lo que necesita para disputar amistosos internacionales

El defensor de la 'U' recibió el llamado de Palestina, pero aún debe resolver un detalle clave para poder jugar los amistosos.

Tras los rumores que circularon en los últimos días, finalmente se confirmó el llamado de Caín Fara a la Selección de Palestina. Sin embargo, aún quedan algunos aspectos por resolverse para que el jugador de Universitario quede habilitado y pueda disputar los amistosos internacionales.

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La noticia causó sorpresa entre los hinchas del conjunto estudiantil, ya que pocos esperaban que uno de los futbolistas extranjeros del plantel recibiera una convocatoria internacional. No obstante, trascendió que el defensor venía siendo observado desde hace varias temporadas dicha selección.

¿Qué falta para que Fara concrete su llegada a Palestina?

Este viernes, el combinado árabe sorprendió al presentar su nómina oficial, en la que figura el defensor argentino, quien viene mostrando un gran nivel en Universitario en el Torneo Apertura.

El periodista deportivo Gustavo Peralta informó que esta convocatoria todavía no asegura su participación en los encuentros, debido a que aún quedan algunos procesos pendientes para que pueda quedar habilitado.

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“Aún falta un paso importante para su participación y posterior viaje: confirmar la validación de su pasaporte ante FIFA, que esté correctamente habilitado, y contar con la autorización del estudio legal del jugador“, escribió el mencionado comunicador en su cuenta de Twitter.

✅ Tal como anunciamos en exclusiva, Caín Fara, futbolista de Universitario de Deportes, fue convocado a la selección de Palestina para los partidos amistosos de junio ante Kirguistán y Kenia.

➡️ Sin embargo, aún falta un paso importante para su participación y posterior viaje:… https://t.co/lsfd23zE3W pic.twitter.com/xzGVw2fPPH — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) May 24, 2026

Los números de Caín Fara en Universitario

Caín Fara registra tres goles en 20 partidos disputados durante la temporada, una cifra que ha sido destacada por los hinchas ‘merengues’ debido a que se desempeña en una posición alejada del área rival. Además de su solidez defensiva, el futbolista ha demostrado que también puede aportar en ataque cuando el equipo más lo necesita.

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DATOS CLAVES

El defensor Caín Fara fue incluido en la nómina oficial de la Selección de Palestina.

El periodista Gustavo Peralta informó que Fara necesita validación de FIFA para poder viajar.

El futbolista Caín Fara registra tres goles en veinte partidos disputados durante la temporada.