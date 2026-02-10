Carlos Galván apunta contra Williams Riveros y deja duro calificativo: “Pienso que la desesperación e …”

El polémico penal que le cobraron a Universitario de Deportes el pasado sábado sigue dando que hablar. Esta vez, una voz conocida del club ‘crema’ decidió dar su opinión y no fue nada amable. Hablamos de Carlos ‘El negro’ Galván, quien tuvo duros calificativos en contra del central Williams Riveros, quien termina siendo el protagonista de la jugada.

“La imprudencia de Riveros hace que el VAR compre para que sea penal. Fue imprudente Riveros, la desesperación. Un central no puede saltar con el brazo extendido. Es penal para mí. El delantero o defensa, cuando salta a cabecear, siempre salta a cubrirse; en ningún momento Riveros saltó a cubrirse”, comenzó diciendo el panelista del programa ‘Más que fútbol’.

Las palabras de Carlos Galván:

Pero eso no fue todo, ya que también considera que el paraguayo cometió una imprudencia en la jugada del penal. “Pienso que la desesperación e imprudencia de Riveros ocasionaron el penal. Riveros pierde la marca; fuera de que Ampuero lo empuja un poco a Riveros, pierde la marca y estira el brazo por desesperación para que no cabecee limpio. Al cabecear limpio Fuentes, se apoya Riveros, pero va con la inercia de ir para adelante”.

Por último, el ‘Negro’ explicó la jugada a detalle. “Apoya el brazo en la cara y, automáticamente, cuando vos sentís el contacto, dobla el codo y parece que le pega, pero es un apoyo de desesperación”.

¿Fue penal de Williams Riveros contra Cusco FC?

Juan Sulca presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), hace poco habló con respecto a la polémica. Dejando en claro que hubo error de parte de los árbitros, por lo que se conoció que habrán sanciones debido a las malas decisiones que se han tomado.

“Cuando sucede este tipo de situaciones, tenemos que tomar correctivos contra los árbitros que están implicados en la situación de juego. En este caso, es evidente que el equipo del VAR y el árbitro de campo son los que tienen la responsabilidad mayor en la decisión de esa situación de juego”, manifestó en el programa ‘Fútbol Satélite’.

