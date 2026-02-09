La decisión de la CONAR después del polémico penal que cobró Kevin Ortega contra Universitario

Inició la temporada de la Liga 1 con una gran cantidad de polémicas debido al mal arbitraje. Esto es algo que no viene solo de esta campaña, ya hay varios años en el que los jueces que deberían impartir justicia, terminan siendo protagonistas por errores groseros. En este caso, la CONAR ha tenido que tomar una decisión definitiva ante tantas equivocaciones.

Debido a la situación que ya viene siendo totalmente insostenible, la CONAR ha dado su brazo a torcer. Es así, como mediante un comunicado ha dado a conocer que desde la jornada número 3 del Torneo Apertura los audios del VAR serán de carácter público. Es decir, que todas las jugadas polémicas serán publicadas en los canales respectivos con el fin de mantener la transparencia y que se pueda dar un juego más justo.

Comunicado de la CONAR (Foto: CONAR).

Con esto se espera que los errores arbitrales puedan ir disminuyendo en el tiempo, pues el comienzo del campeonato está dando muchas dudas. Más que todo, después del grosero penal que le cobraron a Universitario de Deportes que fue el club que puso el grito en el cielo. Kevin Ortega decidió cobrar un penal que para muchos no existió y por esa razón, ahora se ven obligados a presentar los audios para evitar problemas.

¿Kevin Ortega se equivocó contra Universitario?

En el programa ‘Fútbol Satélite’ el presidente de la CONAR, Juan Sulca habló con respecto a Kevin Ortega. Explicando claramente que luego de ver las imágenes “no existe evidencia suficiente para sancionar la falta”. Lo cual, deja expuesto al colegiado que tomó una mala decisión y que se sabe tendrá una respectiva sanción debido al error que cometió.

Pero ahí no quedó todo, puesto que luego agregó: “Siendo sinceros, nosotros no apreciamos la evidencia de una falta, sino un contacto que se produce en la disputa de un balón aéreo. Es imposible que en ese contexto no exista un contacto por el mismo impulso y vehemencia en la disputa”.

¿Qué pasará con Kevin Ortega tras el error ante Universitario?

También se conoció que debido a este error se vendrá una sanción para Kevin Ortega. El árbitro tendrá que pagar los platos rotos debido a que es un correctivo que se les hace por sus errores cometidos en los partidos.

“Cuando suceden este tipo de situaciones tenemos que tomar correctivos contra los implicados. El árbitro del VAR y el juez de campo son los que tiene la responsabilidad mayor”, sentenció.

El penal que cobró Kevin Ortega:

