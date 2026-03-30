Desde Ecuador aseguran que Javier Rabanal recibió un ultimátum y podría dejar Universitario

Según las últimas informaciones que llegan desde Ecuador, en Universitario de Deportes no están tan contentos con Javier Rabanal. Si bien hasta ahora no ha tenido más que una derrota, tampoco ha hecho que el equipo escale de nivel. Por esa razón, se ha dado a conocer que el español ya recibió un ultimátum que podría terminar con su futuro en el club.

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Mediante sus redes sociales, el periodista Xavier Segovia de Ecuador dio a conocer la situación de Rabanal. Indicando que su carrera en Ate depende de una victoria en el Clásico. Si es que no logra un buen resultado ante Alianza Lima, entonces su destino estaría muy lejos del Estadio Monumental.

“El ex director técnico de IDV, Javier Rabanal, habría recibido un ultimátum por parte de la dirigencia de Universitario. Si no obtiene un buen resultado en el clásico ante Alianza Lima el sábado (20:00), el DT campeón de la LigaEcuabet 2025 estará FUERA de equipo crema, según informan medios de Perú”, fue lo que publicó el hombre de prensa.

Javier Rabanal complicado en Universitario (Foto: X).

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Pero ahí no acaba todo, pues también se agrega una situación que ya se había hablado en su momento. Y es que el DT español no tendría buena relación con varios de sus pupilos, lo cual haría complicado que se pueda tener un buen ambiente en el vestuario. “Extraoficialmente, se habla de una presunta mala relación con algunos de los jugadores“, agregó.

¿Por qué los jugadores no están contentos con Javier Rabanal?

Para comenzar, el entrenador en más de una oportunidad expuso a los jugadores con declaraciones fuertes a los medios de prensa. Algo que no gustó para nada a los más experimentados, pues consideran que eso se habla en el vestuario, más no ante la prensa. Ya que tienen la consigna de protegerse como equipo y en esto habría fallado el DT.

Jugadores de Universitario de Deportes (Foto: Universitario).

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Incluso, se tuvo una reunión con el entrenador y su cuerpo técnico para poder mejorar esta situación. Tras la charla se llegó a un acuerdo en busca de seguir con el objetivo de lograr salir campeones nuevamente y obtener el Tetracampeonato.

Pero, al parecer los constantes cambios que ha hecho en el equipo, también han afectado a algunos jugadores. Los cuales serían los que no están nada contentos, uno de ellos podría ser Diego Romero, quien al parecer no convence al 100% al entrenador. También se habla de Alex Valera, que viene siendo cambiado en diferentes partidos.

Datos Claves

El técnico Javier Rabanal recibió un ultimátum de la dirigencia de Universitario de Deportes .

recibió un ultimátum de la dirigencia de . Su permanencia depende de obtener un buen resultado ante Alianza Lima este sábado.

este sábado. Existe malestar en jugadores como Alex Valera y Diego Romero por constantes cambios.