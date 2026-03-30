Mano Menezes mandó mensaje alucinante para Universitario y Alianza Lima antes del clásico del fútbol peruano

El seleccionador nacional, Mano Menezes, sacudió el entorno deportivo con declaraciones contundentes sobre la cesión de futbolistas. Su postura marca una línea clara de autoridad frente a los pedidos de los clubes más grandes del país.
Mano Menezes sobre los grandes peruanos
La controversia surgió ante la proximidad del Clásico de la Liga 1, el evento más esperado del fútbol local. Directivos de Universitario y Alianza Lima solicitaron formalmente limitar los minutos de sus figuras en el amistoso ante Honduras.
Menezes fue tajante al responder que, si bien respeta a las instituciones, su prioridad absoluta es el éxito de la Selección Peruana. El estratega brasileño enfatizó que lo que se construye en la Videna tiene un valor superior para el país.
Esta decisión pone en jaque la planificación de los cuerpos técnicos de los compadres, quienes temen por el desgaste físico. El calendario ajustado obliga a los jugadores a rendir al máximo nivel en dos frentes de alta exigencia.
Mano Menezes en conferencia de prensa. (Foto: X).
La prioridad es la Selección Peruana
Para los estrategas de la liga local, contar con sus planteles completos y descansados es vital para el espectáculo del Clásico. Sin embargo, la visión de Menezes no admite concesiones cuando se trata de la preparación para las Eliminatorias.
El mensaje del técnico se interpreta como un recordatorio de la jerarquía que debe imperar en el fútbol nacional. Bajo su premisa, los intereses del equipo de todos deben prevalecer sobre cualquier rivalidad histórica o torneo doméstico.
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Mano Menezes tiene claro el mensaje
La afición peruana se encuentra dividida entre el apoyo incondicional a la Bicolor y la pasión por sus colores tradicionales. Esta tensión añade un componente extra de drama a la previa de uno de los partidos más importantes del año.
Bajo esas conclusiones, la firmeza de Mano Menezes establece un precedente importante para futuras convocatorias en fechas críticas. El fútbol peruano observa con atención cómo se resuelve este pulso entre la selección y los gigantes de la Liga 1.
Mano Menezes trabajando con la Selección Peruana. (Foto: X).
DATOS CLAVES
- Mano Menezes rechazó limitar minutos de jugadores de Universitario y Alianza Lima ante Honduras.
- Los clubes solicitaron formalmente priorizar el Clásico de la Liga 1 sobre el amistoso.
- El estratega brasileño priorizó la preparación de la Selección Peruana para las próximas Eliminatorias.