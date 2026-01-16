Edison Flores pospone pretemporada con Universitario por viaje de urgencia a Estados Unidos

Se informó que Edison Flores, jugador de Universitario de Deportes, no se ha sumado a los últimos entrenamientos junto a sus compañeros en las instalaciones de Campo Mar. ¿A qué se debe su ausencia?

El ‘Orejas’ sigue siendo un jugador clave para la institución ‘crema’. Aunque su rendimiento en la temporada pasada no fue sobresaliente, el cuerpo técnico trabaja en ponerlo a punto para poder aprovechar al máximo su aporte desde el inicio del Torneo Apertura.

¿Por qué Edison Flores no está entrenando con Universitario?

Durante el último programa de ‘Doble Punta’, César Vivar informó que el jugador solicitó un permiso especial para viajar en la madrugada del 15 de enero con el fin de atender asuntos familiares en Estados Unidos.

“Edison Flores ha pedido un permiso especial. Está en estos momentos en Orlando, viajó a Estados Unidos por la noche por un tema familiar. Para los que no vean a Edison Flores en el entrenamiento de hoy”, señaló el periodista.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Es difícil que juegue el amistoso ante Sport Boys, debido a que son 5 horas de vuelo (ida y vuelta). Es un tema documentario, va y regresará rápido”.

Próximo partido de Universitario

El duelo amistoso entre Universitario y Sport Boys se disputará este sábado 17 de enero a partir de las 10:30 horas de Perú. Este será el primero de tres encuentros de preparación que el equipo de Ate tiene previstos, incluyendo el choque frente a la U. de Chile por la Noche Crema, antes del inicio del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

DATOS CLAVES

El jugador Edison Flores viajó a Orlando, Estados Unidos, para atender asuntos familiares y documentarios.

La ausencia de Edison Flores en los entrenamientos dificulta su participación en el amistoso ante Sport Boys.

Universitario enfrentará a Sport Boys este sábado 17 de enero a las 10:30 horas.

