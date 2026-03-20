Golpe directo para Universitario en un momento clave del Torneo Apertura 2026. El club crema sufre una baja sensible tras confirmarse el castigo a Williams Riveros, quien no podrá estar en el próximo partido por suspensión, generando preocupación en la estructura defensiva del equipo.

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El defensor fue sancionado con una fecha luego de su expulsión en el duelo ante UTC, en una jugada que marcó el desarrollo del encuentro. A los 56 minutos, Riveros vio la tarjeta roja tras una fuerte falta sobre David Camacho, a quien le pisó el pie de apoyo en una acción violenta.

Como consecuencia, Williams Riveros se perderá el choque entre Universitario y Comerciantes Unidos, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura. El encuentro se jugará este sábado 21 de marzo desde la 1:15 PM en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, un escenario siempre complicado.

La ausencia de Riveros no es un detalle menor. Se trata de un jugador clave en la zaga crema, con presencia física y liderazgo, por lo que su baja obliga a replantear la línea defensiva en un partido donde sumar puntos es fundamental para mantenerse en la pelea.

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Williams Riveros fue sancionado

El contexto añade más presión. Universitario no solo enfrenta a un rival que suele hacerse fuerte en casa, sino que deberá hacerlo con ajustes obligados en defensa, lo que puede alterar el funcionamiento colectivo en un tramo decisivo del campeonato.

Así, Universitario encara un nuevo desafío con una ausencia que pesa. La sanción a Williams Riveros no solo impacta en la alineación, también pone a prueba la capacidad de reacción de un equipo que busca sostener su candidatura al título.

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Williams Riveros celebrando un gol con Universitario. (Foto: Liga 1)

¿Cuántos años tiene Williams Riveros?

Williams Riveros tiene 33 años, nació en Paraguay y juega como defensa en Universitario.

¿Hasta cuándo Williams Riveros tiene contrato con Universitario?

Williams Riveros tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2027, según se pudo conocer gracias a Transfermarkt.

Datos claves

Williams Riveros fue suspendido una fecha tras ser expulsado ante UTC por falta violenta.

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El defensor se perderá el partido contra Comerciantes Unidos este sábado 21 de marzo.