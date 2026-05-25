Se reveló que los jugadores de Universitario seguirían molestos con el ‘Tunche’ Rivera: “No se disculpó”

En el club 'crema' esperan que el 'Tunche' se pronuncie ante el plantel por el incidente con la camiseta del club.

Si bien la directiva de Universitario de Deportes considera cerrado el episodio protagonizado por José Rivera tras su accionar contra la camiseta del club, se conoció que en el plantel todavía existiría incomodidad y varios jugadores aguardan unas disculpas puertas adentro.

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Jugadores de Universitario incómodos con el ‘Tunche’

El periodista Gustavo Peralta informó que aún falta una charla entre el delantero nacional y sus compañeros de Universitario: “Dentro del plantel de la ‘U’ hay molestias con el ‘Tunche’ por lo que sucedió. Los compañeros sienten que con ellos no se disculpó todavía. Las disculpas han sido a un medio de televisión pero con ellos todavía”.

Asimismo, se indicó que el clima en la ‘U’ continúa siendo tranquilo. Sin embargo, en la interna creen necesario que el ‘Tunche’ dé explicaciones sobre lo sucedido y asuma su equivocación ante la institución y el plantel, buscando dejar atrás la polémica y conservar la unión del grupo en esta etapa de la temporada.

“No significa que haya una interna rota… a él lo quieren todos dentro de la ‘U’, el ‘Tunche’ sabe que es una situación zanjada administrativamente pero en lo deportivo tiene que hacer entender al plantel que se equivocó y está para luchar como siempre”, explicó.

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Gassama o Rivera: la duda en Universitario

Otro aspecto a tomar en cuenta es que el técnico Héctor Cúper tendría por delante a Sekou Gassama en la consideración ofensiva, por lo que aún no está asegurada la presencia de José Rivera en la convocatoria para el último encuentro de Universitario ante Tolima por la Copa Libertadores.

“¿Gassama está por delante de Rivera? Sí, y vamos a ver si finalmente entra a la lista de convocados“, finalizó el mencionado comunicador en el programa de YouTube ‘Linkeados’.

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DATOS CLAVES

El periodista Gustavo Peralta informó que existe molestia en el plantel de Universitario con Rivera.

El delantero José Rivera ofreció disculpas públicas en televisión, pero aún no con sus compañeros.

El entrenador Héctor Cúper prioriza a Sekou Gassama sobre Rivera para el partido ante Tolima.