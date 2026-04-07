El debut de Universitario en la Copa Libertadores no solo se juega en lo deportivo, también en lo económico. Si logra vencer a Deportes Tolima en Ibagué, el club crema asegurará un premio por mérito deportivo en fase de grupos, una cifra que puede marcar decisiones importantes a corto plazo.

Publicidad

El monto no es menor. En un contexto donde los clubes buscan equilibrar sus finanzas y potenciar sus planteles, ese dinero abre la puerta a reforzar el equipo de cara a lo que resta de la temporada. En otras palabras, una victoria no solo suma puntos, también puede traducirse en un fichaje pues se llevará 340 mil dólares.

Pero el reto es complejo y tiene historia en contra. Universitario nunca ha logrado ganar en Colombia por Copa Libertadores, una estadística que pesa y que eleva el grado de dificultad del encuentro ante Deportes Tolima.

A esto se suman bajas sensibles. Andy Polo y Lisandro Alzugaray no llegan en óptimas condiciones, lo que obliga al técnico Javier Rabanal a replantear su esquema ofensivo para un partido de alta exigencia.

Publicidad

Los premios económicos que reparte la Copa Libertadores 2026. (Foto: Copa Libertadores)

Universitario se lleva 340 mil dólares si vence a Deportes Tolima

El contexto es claro: rival complicado, escenario adverso y plantel golpeado. Sin embargo, también es una oportunidad para romper una mala racha histórica y dar un golpe en la mesa a nivel internacional que tan bien le vendría al técnico Javier Rabanal.

Así, Universitario se juega más que tres puntos en Ibagué. Se juega dinero, prestigio y confianza. Porque en la Copa Libertadores, ganar no solo te acerca a la clasificación, también te permite crecer como institución.

Publicidad

La imagen con la que la ‘U’ se motiva para su partido ante Deportes Tolima. (Foto: Universitario)

¿A qué hora juega Universitario vs. Deportes Tolima?

El partido entre Universitario vs. Deportes Tolima será este martes 7 de abril desde las 9:00 PM y válido por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

¿En qué canal ver el partido entre Universitario vs. Deportes Tolima?

El partido entre Universitario vs. Deportes Tolima se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN y Disney+. Además, también se podrá seguir gratis online por el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Publicidad

Datos claves

Universitario recibirá 340 mil dólares de premio si vence a Deportes Tolima en Ibagué.

El técnico Javier Rabanal no contará con Andy Polo ni Lisandro Alzugaray por lesiones.

El club busca romper su racha histórica de cero victorias en Colombia por Libertadores.