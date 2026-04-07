Problemas de última hora en Universitario antes de su debut en la Copa Libertadores. El equipo crema llega con dudas sensibles para enfrentar a Deportes Tolima este martes 7 de abril en Ibagué, en un partido clave por la fecha 1 del Grupo B.

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Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa “Modo Fútbol”, hay dos nombres que generan preocupación en el comando técnico de Javier Rabanal. El primero es Andy Polo, quien arrastra molestias en la rodilla y el tobillo, lo que complica seriamente su presencia en el encuentro.

El panorama de Polo es delicado. A pocas horas del partido, su situación es considerada “muy complicada”, lo que prácticamente lo deja fuera de un duelo donde su velocidad y desequilibrio en banda suelen ser determinantes para el sistema ofensivo de Universitario.

Distinto es el caso de Lisandro Alzugaray. El extremo tiene mayores posibilidades de llegar, aunque no está totalmente confirmado. Su presencia dependerá de la evolución final y de la decisión que se tome en la charla técnica previa al compromiso.

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La imagen que publicó Universitario para el partido ante Deportes Tolima. (Foto: Universitario)

Andy Polo y Lisandro Alzugaray serían bajas en Universitario vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

Este escenario obliga a Universitario a preparar variantes en un partido donde no hay margen de error. Enfrentar a Deportes Tolima en condición de visitante siempre representa un reto físico y táctico, más aún con ausencias en ataque.

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▶️ El posible once de Universitario para enfrentar a Deportes Tolima por Copa Libertadores

Así, el debut copero se presenta cuesta arriba para el equipo de Javier Rabanal. Porque en la Copa Libertadores, cada detalle pesa y perder piezas clave antes del arranque puede marcar el rumbo de toda la fase de grupos.

Universitario entrenando en Ibagué para su partido ante Deportes Tolima por la Copa Libertadores. (Foto: Universitario)

¿Qué jugadores de Universitario quedaron fuera del partido ante Deportes Tolima?

El técnico Javier Rabanal tendrá que decidir entre dejar fuera o incluir a Andy Polo y Lisandro Alzugaray para el partido entre Universitario vs. Deportes Tolima, válido por la Copa Libertadores.

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¿A qué hora es el partido entre Universitario vs. Deportes Tolima?

El partido entre Universitario vs. Deportes Tolima se jugará desde las 9:00 PM de este martes 7 de abril en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Además, el partido es válido por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores y se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN.

Datos claves

Andy Polo y Lisandro Alzugaray presentan molestias físicas previo al debut en Copa Libertadores.

El club Universitario enfrenta a Deportes Tolima este 7 de abril en Ibagué, Colombia.

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