El futuro de Jairo Vélez en Universitario de Deportes, tras el tricampeonato, se encuentra en suspenso. Dada la dificultad para comprar su pase a la Universidad César Vallejo (UCV) —que busca su retorno, especialmente si asciende a la Liga 1—, la directiva crema ya explora alternativas. En este escenario, Pablo Erustes, delantero de Deportivo Garcilaso, emerge como una opción destacada. Su nombre ha sido ofrecido al club y cumple un requisito crucial: no ocupar una plaza de extranjero para la plantilla de 2026.

El reemplazo perfecto para Jairo Vélez

La principal ventaja de Erustes radica en su inminente nacionalización peruana. El delantero argentino, de 31 años, está en proceso de obtener su DNI, lo que le permitiría jugar la próxima temporada como jugador nacional. Esta condición es vital, ya que el valor de Jairo Vélez para la “U” residía precisamente en ser no foráneo. Erustes no solo sería un reemplazo directo en términos de cupo, sino que también ha demostrado su capacidad goleadora en la Liga 1, siendo el máximo anotador histórico de Deportivo Garcilaso con 23 goles en dos temporadas.

Pablo Erustes jugando en Deportivo Garcilaso. (Foto: X).

En el aspecto deportivo, Erustes presenta números sólidos. Durante la temporada 2025, acumuló 12 goles y 7 asistencias en 24 partidos (Apertura y Clausura), destacando por su eficacia y capacidad para generar juego ofensivo. Aunque Vélez es extremo (principalmente derecho) y Erustes, delantero centro o extremo derecho, ambos comparten un perfil desequilibrante, con buena definición y han sido figuras clave en sus respectivos equipos del campeonato nacional.

Jairo Vélez podría dejar Universitario

El ofrecimiento de Pablo Erustes ha posicionado su nombre en la carpeta de la gerencia deportiva como una opción seria. Aunque es solo un acercamiento inicial, su contrato con Deportivo Garcilaso finaliza el 31 de diciembre de 2025, lo que le permitiría negociar su llegada a Universitario como agente libre, reduciendo los costos de transferencia que complican el caso de Vélez.

La decisión final de Universitario está ligada al desenlace de la situación de Vélez, cuyo préstamo concluye en diciembre. La directiva prioriza la compra definitiva del ecuatoriano, que es el deseo tanto del club como del jugador. No obstante, la opción de Erustes representa un plan B sólido y económicamente viable, que además no compromete la plaza de extranjero para 2026, algo fundamental para la Copa Libertadores.

¿Pablo Erustes llegará a Universitario?

Así, la posibilidad de un cambio significativo en el ataque crema está abierta. Si Jairo Vélez regresa a César Vallejo, Pablo Erustes no solo se presenta como una alternativa de emergencia, sino como el reemplazo ideal en términos de rendimiento goleador y, crucialmente, de su próxima condición de jugador nacional, un beneficio estratégico para la conformación del plantel que buscará el tetracampeonato.

