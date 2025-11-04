Aldo Corzo, una voz autorizada en Universitario, ha generado un debate al elegir el Tetracampeonato nacional sobre una semifinal de Copa Libertadores. Su postura prioriza la hegemonía local a largo plazo, buscando un récord inédito en el fútbol peruano: “Si me dan a elegir entre el Tetracampeonato o una semifinal de Libertadores, elijo el Tetra de todas maneras”.

Aldo Corzo marca el camino para Universitario

Corzo enfatiza el peso histórico de esta hazaña, afirmando que “EN PERÚ NADIE HA GANADO UN TETRA”, lo que lo convertiría en el hito más significativo en la Liga 1. Esta ambición de establecer una marca sin precedentes supera el prestigio continental, reflejando la mentalidad dominante en el club.

Aldo Corzo referente principal de Universitario. (Foto: X).

Sus palabras también contienen un mensaje velado hacia Alianza Lima, al desestimar su tetracampeonato de la década de 1930, obtenido en la era amateur. Corzo pone el foco en la dificultad actual de lograr cuatro títulos consecutivos en el formato moderno, resaltando la exclusividad y el valor del posible logro de Universitario.

Universitario tiene en Aldo Corzo un referente

Para Universitario, que busca el Tricampeonato, el Tetra es el objetivo final en su planificación histórica. Corzo, como capitán, usa esta visión a largo plazo para elevar el estándar de exigencia del plantel, motivando al equipo a mantener su dinastía y consolidar su supremacía tras su reciente título.

Esta declaración ha reavivado el debate sobre el valor de los títulos nacionales frente a los logros internacionales. Aunque las semifinales de Copa Libertadores son raras y celebradas, Corzo argumenta que dejar una marca indeleble como el único club peruano con un Tetracampeonato en la era moderna ofrece una inmortalidad y hegemonía que impactaría directamente en la supremacía histórica.

Aldo Corzo se la juega por el tetracampeonato

Nos damos cuenta lo siguiente, la elección de Aldo Corzo es una declaración de intenciones. El capitán de la ‘U’ no solo busca el éxito deportivo inmediato, sino también cimentar un legado que lo distinga de cualquier otro club en la historia de la Liga 1, utilizando el Tetracampeonato como símbolo máximo de grandeza y un desafío directo a la narrativa de superioridad de sus rivales.

