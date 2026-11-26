Matías Bordón, defensor-volante de 18 años, estaría en la mira de Universitario, según apuntan desde Chile. Conoce más sobre su situación y quién es este joven.

En Universitario siguen apareciendo nombres como posibles fichajes. En esta ocasión, el defensor-volante Matías Bordón, categoría 2008, sería del interés del conjunto ‘crema’. Tuvo una buena temporada con Deportes Concepción, cedido desde Universidad Católica y tiene presente en las juveniles de la Selección Peruana.

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Según informó el reconocido usuario Futchile en sus redes sociales, Universitario de Deportes tiene como opción a Matías Bordón. Al tener ciudadanía peruana, no ocuparía cupo. Además, juega en posiciones del campo donde la ‘U’ necesita reforzarse para 2027.

Matías Bordón, opción en Universitario (X @gianfzelaya).

Bordón nació en Chile, pero cuenta con raíces peruanas por parte de su abuelo. Por tal motivo, ‘La Bicolor’ lo sumó para jugar en el equipo Sub 20 y se perfila para ser parte del próximo Sudamericano Sub 20. Acaba de finalizar su cesión en Deportes Concepción, donde llegó a debutar en el primer equipo (por Copa Chile),y debe volver a la Católica, club que sigue teniendo sus derechos formativos.

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Su futuro debe definirse en las próximas semanas, pero podría salir de Chile ante este interés de Universitario de Deportes. Esto podría llevarlo a jugar en el fútbol peruano, aunque el objetivo será continuar su desarrollo a nivel individual.

Universitario necesita reforzarse en la volante y en la defensa

La posible llegada de Matías Bordón podría ser un buen elemento para Fabián Bustos de cara a la temporada 2027. Es que si bien se está destacando como defensor central también puede jugar como volante central.

En ambas posiciones, la ‘U’ necesita sumar nuevos elementos. Para la defensa central, la gran incógnita pasa por el futuro de Caín Fara y lo que pueda suceder con otros futbolistas. En tanto, para la volante central, Juan Manuel Requena no ha logrado el rendimiento que se esperaba, mientras que otros futbolistas como Jorge Murrugarra tampoco han dado la talla.

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De esta manera, la ‘U’ podría conseguir un elemento joven, al que debería potenciar aún, pero con una polivalencia importante que le permite jugar en más de una posición. ¿Llegará a Ate?

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