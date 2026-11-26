Jairo Concha está en un pésimo momento, a nivel rendimiento en Universitario. Se habla de que no estaría continuando en el conjunto merengue.

El presente futbolístico de Jairo Concha en Universitario de Deportes atraviesa uno de sus momentos más complejos de la temporada. Su discreto rendimiento en las últimas jornadas no solo preocupa al comando técnico, sino que alimenta los rumores sobre una posible salida del conjunto merengue al finalizar su vínculo.

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La dura advertencia de José Carvallo

En medio de este panorama de incertidumbre, José Carvallo tomó la palabra en el programa L1 Max para cuestionar la actualidad del volante. El exarquero crema fue directo al señalar que la actitud del futbolista genera dudas sobre su verdadero deseo de permanecer en la institución de Ate.

Jairo Concha cuestionado por su rendimiento en Universitario. (Foto: X).

“Tiene que despertar, tiene que despertar, porque, como bien dice, en los últimos partidos pareciera que no quisiera quedarse en Universitario. Y Universitario, a ver, le abrió las puertas. Él también le ha dado seguramente muchas cosas a la ‘U’, pero necesita despertar”, sentenció Carvallo durante la transmisión televisiva.

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El contraste con su nivel en el Torneo Apertura

Asimismo, el panelista comparó la versión actual del mediocampista con el nivel que mostró meses atrás en el campeonato. Para el exguardameta, el equipo necesita recuperar esa rebeldía futbolística que caracterizó al jugador en los momentos más difíciles del primer tramo del año.

“La ‘U’ necesita ver a un Jairo Concha, al Jairo Concha del Apertura, que sí tuvo esa rebeldía de que, a pesar de que el equipo no estaba jugando bien, fue el que más pidió la pelota, trató de jugar un poco más dentro de todo y se atrevió más. Hoy prácticamente no aparece”, agregó el referente crema en L1 Max.

Cuestionamientos antes del duelo ante Sport Huancayo

Las críticas de Carvallo también alcanzaron a Edison Flores, señalando que ninguno de los dos ofrece garantías suficientes para arrancar como titular ante Sport Huancayo. El exarquero remarcó que los ingresos de Fértoli y Quispe mostraron una mejor dinámica ofensiva, dejando la responsabilidad de los cambios en manos de Fabián Bustos.

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🎙️ Jose Carvallo: "JAIRO CONCHA TIENE QUE DESPERTAR PORQUE CON LOS ÚLTIMOS PARTIDOS PARECIERA QUE NO QUIERE".#L1Radio #Universitario



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“Concha arranca. Es muy malo. Lo de Oreja fue muy malo. Oreja tampoco arranca tranquilamente, porque lo que mostró por lo menos Fértoli en 20 minutos y Quispe fue muchísimo mejor. O sea, sin ser extraordinario, le metieron otro aire, un poquito. Es verdad que Huancayo había bajado mucho la máquina, también. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace Bustos”, puntualizó.

Este cruce de exigencia máxima frente al Rojo Matador resulta determinante para las aspiraciones de Universitario en su camino hacia una eventual final de la Liga 1 ante Alianza Lima. Con el margen de error reducido al mínimo, el futuro de Jairo Concha en el club queda sujeto a una urgente reacción dentro del terreno de juego.

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