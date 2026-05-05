Martín Lasarte sabe que Universitario, no tiene director técnico contratado. Después del despido de Javier Rabanal. Por eso espera la oferta.

La salida de Javier Rabanal ha generado un vacío importante en la estructura de Universitario de Deportes. La administración crema trabaja contra el reloj para encontrar un perfil que no solo gestione el presente, sino que potencie el futuro del club.

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En este contexto, el periodista Gustavo Peralta de L1 MAX reveló información exclusiva sobre el interés de un técnico de talla mundial. Se trata de Martín Lasarte, el estratega uruguayo que lanzó al estrellato a figuras como Luis Suárez y Antoine Griezmann.

La postura de Martín Lasarte

Según lo detallado por Peralta, el uruguayo ve con buenos ojos una posible llegada al equipo merengue. “A Lasarte le gustaría, pero no hay ningún contacto, el nombre está ahí”, afirmó el periodista durante la última emisión de L1 MAX.

Esta predisposición del exentrenador de la Real Sociedad y la Selección de Chile marca un punto de inflexión. Aunque el deseo del técnico existe, la directiva de la “U” aún no ha dado el paso definitivo para iniciar una negociación formal.

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El futuro de la dirección deportiva

La vacante dejada por Rabanal es la prioridad absoluta para la dirigencia en Ate. “La administración está analizando nombres para el director deportivo”, explicó Gustavo Peralta sobre el proceso de selección que se lleva a cabo.

Lasarte, con su vasta experiencia en ligas de España, Egipto, Chile y Uruguay, encaja en la búsqueda de un profesional con jerarquía internacional. Su capacidad estratégica sería clave para reorganizar un área que busca resultados inmediatos y sostenibilidad a largo plazo.

🎙️ @Gustavo_p4: "A Lasarte le gustaría, pero no hay ningún contacto, el nombre está ahí. La administración está analizando nombres para el director deportivo"



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